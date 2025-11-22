$42.150.00
Экс-президента Бразилии Болсонару поместили под превентивный арест перед 27-летним заключением

Киев • УНН

 • 2270 просмотра

Верховный суд Бразилии разрешил превентивный арест бывшего президента Жаира Болсонару, который был доставлен из-под домашнего ареста в штаб-квартиру федеральной полиции. Это произошло за несколько дней до начала его 27-летнего заключения за организацию попытки государственного переворота.

Экс-президента Бразилии Болсонару поместили под превентивный арест перед 27-летним заключением

Верховный суд Бразилии дал добро на превентивный арест бывшего президента страны Жаира Болсонару в субботу, за несколько дней до начала его 27-летнего заключения за организацию попытки государственного переворота, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Он был доставлен из-под домашнего ареста в штаб-квартиру федеральной полиции в столице Бразилии.

Судья Верховного суда Бразилии Алешандре де Мораес, курировавший дело, заявил в своем постановлении, что арест "должен быть с полным уважением к достоинству бывшего президента Жаира Мессиаса Болсонару, без использования наручников и без какого-либо разглашения в СМИ".

Помощник Болсонару Андриели Сирино подтвердил агентству Associated Press, что арест произошел около 6 утра по местному времени в субботу, всего через несколько часов после того, как де Мораес принял неожиданное решение.

70-летнего бывшего президента страны доставили из его дома в закрытом жилом комплексе в престижном районе Жардим Ботанико в федеральное управление полиции, сообщил Сирино.

Де Мораес упомянул в своем постановлении видео, опубликованное на этой неделе сенатором Флавиу Болсонару, одним из сыновей бывшего президента, в котором он призывает сторонников выйти на улицы в защиту своего отца.

"Видео, снятое Флавиу Болсонару, провоцирует неуважение к конституции, судебному решению и (демократическим) институтам, показывая, что преступная организация не знает границ в своих попытках посеять хаос и конфликт в этой стране, демонстрируя полное неуважение к демократии", - написал судья Верховного суда.

"Бразильская демократия достигла достаточной зрелости, чтобы пресекать и преследовать в судебном порядке жалкие незаконные инициативы по защите преступной организации, ответственной за попытку государственного переворота в Бразилии", - добавил он.

Ожидается, что некоторые сторонники Болсонару, которые утверждают, что он подвергается политическим преследованиям, проведут митинг возле здания федеральной полиции в течение всех выходных.

Субботний превентивный арест не означает, что Болсонару останется в федеральном полицейском управлении для отбывания наказания. Бразильский закон требует, чтобы все осужденные начинали отбывать наказание в тюрьме.

Дополнение

Болсонару был помещен под домашний арест в начале августа, за несколько недель до вынесения ему обвинительного приговора по делу о государственном перевороте. Его адвокаты обращались в Верховный суд Бразилии с просьбой оставить его дома для наказания, ссылаясь на плохое состояние здоровья.

Местные СМИ сообщили, что Болсонару, занимавший пост президента Бразилии с 2019 по 2022 год, должен был начать отбывать наказание на следующей неделе после того, как лидер крайне правых сил исчерпал все возможности обжалования приговора за организацию попытки государственного переворота.

Бывший президент и несколько его союзников были осуждены коллегией судей Верховного суда за попытку свержения бразильской демократии после его поражения на выборах 2022 года от президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Прокуроры заявили, что заговор включал планы убийства Лулы и подстрекательство к восстанию в начале 2023 года, пишет издание.

Болсонару, как отмечается, также был признан виновным по обвинениям в руководстве вооруженной преступной организацией и попытке насильственного свержения демократического верховенства закона. Болсонару отрицает свою вину.

Он, как пишет издание, остается ключевой фигурой в бразильской политике, несмотря на то, что ему не разрешено баллотироваться по меньшей мере до 2030 года после отдельного решения Высшего избирательного суда Бразилии. Опросы показывают, что он был бы сильнейшим кандидатом на выборах следующего года, если бы ему разрешили баллотироваться.

Болсонару, как отмечает издание, - союзник президента США Дональда Трампа, который назвал судебный процесс над ним "охотой на ведьм". Болсонару упоминался в июльском указе администрации США о повышении пошлин на ряд бразильских экспортных товаров на 50%. В пятницу Трамп отменил большую часть повышенных пошлин на бразильский экспорт.

Юлия Шрамко

