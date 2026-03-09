Експорт зброї з рф обвалився на 64% та поступився позиціям Німеччини й Китаю

$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12 • 10189 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 29691 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 53398 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 83610 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 49581 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 43801 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 32887 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40657 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 81901 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45281 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
39%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Івано-Франківську нетверезий чоловік влаштував стрілянину біля магазину9 березня, 00:14 • 9044 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну9 березня, 00:53 • 29498 перегляди
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю9 березня, 02:04 • 11875 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 23119 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto05:15 • 15889 перегляди
Публікації
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 5210 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 83615 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 91471 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 95883 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 125610 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Китай
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 5796 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 7816 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 28627 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 35641 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 37500 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Ракетний комплекс "Панцир"

Експорт зброї з рф обвалився на 64% та поступився позиціям Німеччини й Китаю

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

Частка р на світовому ринку зброї скоротилася до 6,8 відсотка через ізоляцію. Німеччина випередила Китай і росію за обсягами міжнародних поставок.

Експорт зброї з рф обвалився на 64% та поступився позиціям Німеччини й Китаю

Обсяги міжнародних поставок російського озброєння продемонстрували найстрімкіше падіння серед усіх світових лідерів у період 2021-2025 років. Згідно з новою доповіддю Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), частка росії на глобальному ринку скоротилася до критичних 6,8%, що призвело до повної перебудови першої п’ятірки експортерів. Про це пише УНН.

Деталі

росія стала єдиною країною з десяти найбільших постачальників, чий експорт основних видів озброєнь скоротився настільки масштабно. Якщо у попередньому п’ятиріччі рф забезпечувала 21% світових потреб, то зараз цей показник впав майже втричі.

Україна та Польща розгортають спільне виробництво САУ Богдана07.03.26, 00:39 • 12981 перегляд

Наразі основними отримувачами російської зброї залишаються лише три держави – Індія, Китай та білорусь, на які припадає 74% усіх відвантажень країни-агресора.

Нові позиції Німеччини та Китаю в рейтингу

На фоні російського занепаду Німеччина зуміла випередити Китай і посісти четверте місце у списку найбільших експортерів світу. Загалом п’ятірка лідерів за обсягами поставок виглядає так:

  • США (забезпечують 42% міжнародного ринку);
    • Франція (зростання експорту на 21%);
      • росія (стрімке падіння та втрата ринків);
        • Німеччина (частка 5,7%, чверть поставок спрямована в Україну);
          • Китай (замикає топ-5 світових постачальників).

            Домінування західних виробників озброєння

            Сукупна частка європейських держав у світовому експорті зброї тепер у чотири рази перевищує російські показники. Поки рф втрачає клієнтів через міжнародну ізоляцію та власні потреби у війні, США та країни Європи зміцнюють позиції, забезпечуючи потреби 99 країн світу.

            Зокрема, Україна стала другим за величиною отримувачем американської зброї та ключовим напрямком для німецького оборонного експорту.

            Бельгія ще не передала Україні жодного з обіцяних винищувачів F-16 07.03.26, 19:05 • 10369 переглядiв

            Степан Гафтко

            Світ
            Санкції
            Техніка
            Тренд
            Війна в Україні
            Білорусь
            Індія
            Франція
            Німеччина
            Китай
            Сполучені Штати Америки
            Україна