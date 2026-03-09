Експорт зброї з рф обвалився на 64% та поступився позиціям Німеччини й Китаю
Частка р на світовому ринку зброї скоротилася до 6,8 відсотка через ізоляцію. Німеччина випередила Китай і росію за обсягами міжнародних поставок.
Обсяги міжнародних поставок російського озброєння продемонстрували найстрімкіше падіння серед усіх світових лідерів у період 2021-2025 років. Згідно з новою доповіддю Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), частка росії на глобальному ринку скоротилася до критичних 6,8%, що призвело до повної перебудови першої п’ятірки експортерів. Про це пише УНН.
Деталі
росія стала єдиною країною з десяти найбільших постачальників, чий експорт основних видів озброєнь скоротився настільки масштабно. Якщо у попередньому п’ятиріччі рф забезпечувала 21% світових потреб, то зараз цей показник впав майже втричі.
Наразі основними отримувачами російської зброї залишаються лише три держави – Індія, Китай та білорусь, на які припадає 74% усіх відвантажень країни-агресора.
Нові позиції Німеччини та Китаю в рейтингу
На фоні російського занепаду Німеччина зуміла випередити Китай і посісти четверте місце у списку найбільших експортерів світу. Загалом п’ятірка лідерів за обсягами поставок виглядає так:
- США (забезпечують 42% міжнародного ринку);
- Франція (зростання експорту на 21%);
- росія (стрімке падіння та втрата ринків);
- Німеччина (частка 5,7%, чверть поставок спрямована в Україну);
- Китай (замикає топ-5 світових постачальників).
Домінування західних виробників озброєння
Сукупна частка європейських держав у світовому експорті зброї тепер у чотири рази перевищує російські показники. Поки рф втрачає клієнтів через міжнародну ізоляцію та власні потреби у війні, США та країни Європи зміцнюють позиції, забезпечуючи потреби 99 країн світу.
Зокрема, Україна стала другим за величиною отримувачем американської зброї та ключовим напрямком для німецького оборонного експорту.
