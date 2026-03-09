Экспорт оружия из РФ обвалился на 64% и уступил позиции Германии и Китаю

Объемы международных поставок российского вооружения продемонстрировали самое стремительное падение среди всех мировых лидеров в период 2021-2025 годов. Согласно новому докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), доля россии на глобальном рынке сократилась до критических 6,8%, что привело к полной перестройке первой пятерки экспортеров. Об этом пишет УНН.

Детали

россия стала единственной страной из десяти крупнейших поставщиков, чей экспорт основных видов вооружений сократился столь масштабно. Если в предыдущем пятилетии рф обеспечивала 21% мировых потребностей, то сейчас этот показатель упал почти втрое.

Сейчас основными получателями российского оружия остаются лишь три государства – Индия, Китай и беларусь, на которые приходится 74% всех отгрузок страны-агрессора.

Новые позиции Германии и Китая в рейтинге

На фоне российского упадка Германия сумела опередить Китай и занять четвертое место в списке крупнейших экспортеров мира. В целом пятерка лидеров по объемам поставок выглядит так:

США (обеспечивают 42% международного рынка);

Франция (рост экспорта на 21%);

россия (стремительное падение и потеря рынков);

Германия (доля 5,7%, четверть поставок направлена в Украину);

Китай (замыкает топ-5 мировых поставщиков).

Доминирование западных производителей вооружения

Совокупная доля европейских государств в мировом экспорте оружия теперь в четыре раза превышает российские показатели. Пока рф теряет клиентов из-за международной изоляции и собственных потребностей в войне, США и страны Европы укрепляют позиции, обеспечивая потребности 99 стран мира.

В частности, Украина стала вторым по величине получателем американского оружия и ключевым направлением для немецкого оборонного экспорта.

