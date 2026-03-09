$43.730.0850.540.36
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Экспорт оружия из РФ обвалился на 64% и уступил позиции Германии и Китаю

Киев • УНН

 • 438 просмотра

Доля РФ на мировом рынке оружия сократилась до 6,8 процента из-за изоляции. Германия опередила Китай и Россию по объемам международных поставок.

Экспорт оружия из РФ обвалился на 64% и уступил позиции Германии и Китаю

Объемы международных поставок российского вооружения продемонстрировали самое стремительное падение среди всех мировых лидеров в период 2021-2025 годов. Согласно новому докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), доля россии на глобальном рынке сократилась до критических 6,8%, что привело к полной перестройке первой пятерки экспортеров. Об этом пишет УНН.

Детали

россия стала единственной страной из десяти крупнейших поставщиков, чей экспорт основных видов вооружений сократился столь масштабно. Если в предыдущем пятилетии рф обеспечивала 21% мировых потребностей, то сейчас этот показатель упал почти втрое.

Украина и Польша разворачивают совместное производство САУ Богдана07.03.26, 00:39 • 12975 просмотров

Сейчас основными получателями российского оружия остаются лишь три государства – Индия, Китай и беларусь, на которые приходится 74% всех отгрузок страны-агрессора.

Новые позиции Германии и Китая в рейтинге

На фоне российского упадка Германия сумела опередить Китай и занять четвертое место в списке крупнейших экспортеров мира. В целом пятерка лидеров по объемам поставок выглядит так:

  • США (обеспечивают 42% международного рынка);
    • Франция (рост экспорта на 21%);
      • россия (стремительное падение и потеря рынков);
        • Германия (доля 5,7%, четверть поставок направлена в Украину);
          • Китай (замыкает топ-5 мировых поставщиков).

            Доминирование западных производителей вооружения

            Совокупная доля европейских государств в мировом экспорте оружия теперь в четыре раза превышает российские показатели. Пока рф теряет клиентов из-за международной изоляции и собственных потребностей в войне, США и страны Европы укрепляют позиции, обеспечивая потребности 99 стран мира.

            В частности, Украина стала вторым по величине получателем американского оружия и ключевым направлением для немецкого оборонного экспорта.

            Бельгия еще не передала Украине ни одного из обещанных истребителей F-1607.03.26, 19:05 • 10354 просмотра

            Степан Гафтко

            Новости Мира
            Санкции
            Техника
            Тренд
            Война в Украине
            Беларусь
            Индия
            Франция
            Германия
            Китай
            Соединённые Штаты
            Украина