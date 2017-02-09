Експерти ІСЕ визначили омивач для автомобільного скла, що не замерзає при 27 градусах морозу

З даними ІСЕ, вибір омивачів на ринку дуже широкий — від готових для вживання сумішей до концентратів.

Для тесту експерти вибрали найпопулярніший формат — готова до вживання рідина, з температурою замерзання не вище мінус 20 градусів за Цельсієм.

Так, експерти зупинилися на зразках, виготовлених спеціально для великих мереж АЗС (WOG, Socar, Amic, КЛО), один зразок з вищого цінового сегмента (Sonax), три найдешевших зразки (Organic Purity, Pit ice (ВАМП) та омивач із назвою “По нашому”).

Треба відзначити, що велика частина рідин виготовлені в Україні, окрім Sonax (Німеччина) і Socar (Литва).

Найзручнішими ємностями експерти порахували омивачі WOG і Socar.

Також співробітники ІСЕ у лабораторії перевірили температуру замерзання автомобільних омивачів.

“На упаковках випробовуваних вказані різні значення, від мінус 20 до мінус 27. Результати виявилися дуже пристойними — менше двадцяти не виявилося ні у кого! Проте, були і розбіжності. Найнижчу граничну температуру кристалізації показав зразок з мережі АЗС WOG — мінус 27 градусів. Солідний запас, враховуючи, що на тарі вказано значення до мінус 22. А ось склоомиваюча рідина, придбана на заправці Socar, недотягнула до значень, вказаних на етикетці — мінус 23 при заявлених мінус 27”, — повідомили в ІСЕ.

Далі експерти перевірили миючу здатність зразків. Для цього на спеціальне скло наносили забруднювач, після чого він змивався рідиною. Важливо, що це і тест на економічність — адже чим більше відсоток миючої здатності, тим менше потрібно подавати рідини на скло.

“Оцінки у всіх зразків у цілому непогані, але різниця між аутсайдером ( "На нашу“ — 88,6%) і лідером (WOG — 97,5%) склала майже 10 відсотків! При такій різниці питання ціни практично нівелюється, адже для очищення лобового скла або фар дешевого омивача потрібно набагато більше”, — зазначили експерти.

ІСЕ також була проведена органолептична оцінка зразків (аромат).

“І тут виявилася чітка градація між ціною і якістю. Дешеві зразки отримали низькі оцінки за різкий і неприємний аромат, а вищі оцінки отримали WOG, Socar, Amic і Sonax. Пахнуть ці зразки майже як парфуми, і насиченість дуже помірна”, — дійшли висновку експерти.

Зразки омивачів також протестували на предмет піноутворення і на корозійні властивості.

“На щастя, сучасні рідини не агресивні в цьому плані (не викликають корозії, — ред.), і зауважень до зразків не було. А ось зі піноутворюваність були питання. Найдешевші зразки доведеться заливати в бачок в два рази довше, оскільки піна "пре“ з горловини, як у простроченого пива. У дорожчі зразки додають спеціальну присадку, яка зменшує кількість піни, що полегшує затоку і збільшує ресурс насоса склоочисників”, — зазначили в ІСЕ.

Таким чином експерти Інститут споживчих експертиз за результатами тестування зразків автомобільних омивачів, дійшли висновку, що немає сенсу переплачувати за дорогі омивачі, але і немає резону заощаджувати, заливаючи найдешевше.

“В цілому, варто сказати, що якість перевірених нашими експертами незамерзаючих рідин (результати тесту нижче) досить висока, відвертою „бодяги“ все ж немає. Ну а якій конкретно рідини віддати перевагу — це особиста справа кожного”, — додали експерти.

У рейтингу якості найкращим виявився омивач для скла від WOG.

Друге місце — у рідини “Sonax”. Почесне третє місце — посів зразок омивача від КЛО (Ecocraft). Далі у рейтингу опинилися незамерзаючі рідини Amic, Socar, Organic Purity, Pit ice, та “По нашому”.