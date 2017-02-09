Эксперты ИПЭ определили омыватель для автомобильного стекла, который не замерзает при 27 градусах мороза

По данным ИПЭ, выбор омывателей на рынке очень широк - от готовых к употреблению смесей до концентратов.

Для теста эксперты выбрали самый популярный формат - готовая к употреблению жидкость с температурой замерзания не выше минус 20 градусов по Цельсию.

Так, эксперты остановились на образцах, изготовленных специально для крупных сетей АЗК (WOG, Socar, Amic, КЛО), один образец из высшего ценового сегмента (Sonax), три самых дешевых образца (Organic Purity, Pit ice (ВАМП) и омыватель под названием "По нашему").

Надо отметить, что большая часть жидкостей изготовлены в Украине, кроме Sonax (Германия) и Socar (Литва).

Удобными емкостями эксперты определили омыватели WOG и Socar.

Также сотрудники ИПЭ в лаборатории проверили температуру замерзания автомобильных омывателей.

"На упаковках испытуемых указаны разные значения, от минус 20 до минус 27. Результаты оказались очень приличными - меньше двадцати не оказалось ни у кого! Однако, были и разногласия. Самую низкую предельную температуру кристаллизации показал образец из сети АЗК WOG - минус 27 градусов. Солидный запас, учитывая, что на таре указано значение до минус 22. А вот стеклоомывающая жидкость, приобретенная на заправке Socar, недотянула до значений, указанных на этикетке - минус 23 при заявленных минус 27", - сообщили в ИПЭ.

Далее эксперты проверили моющую способность образцов. Для этого на специальное стекло наносили загрязнитель, после чего он смывался жидкостью. Важно, что это и тест на экономичность - ведь чем больше процент моющей способности, тем меньше нужно подавать жидкости на стекло.

"Оценки у всех образцов в целом неплохие, но разница между аутсайдером ("По нашему" - 88,6%) и лидером (WOG - 97,5%) составила почти 10 процентов! При такой разнице вопрос цены практически нивелируется, ведь для очистки лобового стекла или фар дешевого омывателя нужно гораздо больше", - отметили эксперты.

ИПЭ также была проведена органолептическая оценка образцов (аромат).

"И здесь проявилась четкая градация между ценой и качеством. Дешевые образцы получили низкие оценки за резкий и неприятный запах, а высшие оценки получили WOG, Socar, Amic и Sonax. Пахнут эти образцы почти как духи, и насыщенность очень умеренная", - пришли к выводу эксперты.

Образцы омывателей также протестировали на предмет пенообразования и на коррозионные свойства.

"К счастью, современные жидкости не агрессивны в этом плане (не вызывают коррозии, - ред.), и замечаний к образцам не было. А вот к пенообразованию были вопросы. Самые дешевые образцы придется заливать в бачок в два раза дольше, поскольку пена "прет" из горловины, как у просроченного пива. В более дорогие образцы добавляют специальную присадку, которая уменьшает количество пены, что облегчает залив и увеличивает ресурс насоса стеклоочистителей", - отметили в ИПЭ.

Таким образом эксперты Института потребительских экспертиз по результатам тестирования образцов автомобильных омывателей, пришли к выводу, что нет смысла переплачивать за дорогие омыватели, но и нет резона экономить, заливая дешевые.

"В целом, следует сказать, что качество проверенных нашими экспертами незамерзающих жидкостей (результаты теста ниже) достаточно высокое, откровенной "бодяги" все же нет. Ну а какую конкретно жидкость выбрать - это личное дело каждого", - добавили эксперты.

В рейтинге качества лучшим оказался омыватель для стекла от WOG.

Второе место - у жидкости "Sonax". Почетное третье место - занял образец омывателя от КЛО (Ecocraft). Далее в рейтинге незамерзающие жидкости Amic, Socar, Organic Purity, Pit ice, и "По нашему".