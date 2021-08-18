Експерт: влада перетворила Україну на ринок збуту для іноземного автопрому

Так, вивіскою “іноземний інвестор” часто прикриваються міжнародні компанії, які перетворюють Україну на величезний ринок збуту без шансів на відродження українського автопрому. Серед таких міжнародних компаній відзначився й всесвітньо відомий шведський виробник вантажівок Scania, який пов’язаний з витісненням незалежних українських дилерів у боротьбі за регіональні ринки збуту та фігуруванням у цілій низці скандалів і судових процесів.

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“Інвестор — це той, хто прийшов сюди, побудував, наприклад, той же завод із подальшого будівництва спецтехніки, тобто інвестував. А не той, хто є просто іноземним виробником і тут збуває свій продукт. Де у цій зв’язці інвестиції? Я особисто їх тут не бачу. Маємо тенденцію, що сьогодні в Україну приходять, щоб заробляти гроші. І це не про обіцяні владою інвестиції”, — вважає Бала.

Деталі

Політолог наголошує: першочергово саме українські чиновники мають бути зацікавлені у покращенні економіки України, а значить — і у використанні товару національного виробництва.

“Ви ж не думаєте, що такі іноземні виробники просто так сюди прийшли заробляти гроші? Ні, їм це хтось дозволяє робити, забуваючи про те, що такими діями вони вбивають вітчизняне виробництво. Україна має власне виробництво і може його успішно розвивати. У нас є розумні фахівці”, — зауважує Бала.

Доповнення

Додамо, що попри низку скандалів саме вантажівці Scania довірили транспортування однієї з реліквій України — оригіналу Конституції Пилипа Орлика, яку до 30-ї річниці Незалежності тимчасово привезли зі Швеції до України.

Вибір перевізника для української реліквії обумовлений, ймовірно, потужним політичним лобі інтересів Scania в Україні з боку чинної влади та дипломатичних кіл. Зокрема, саме через це експерти припускають наявність тиску на Північний апеляційний господарський суд у справі Scania проти колишнього дилера “Журавлина”, коли шведам вдалось скасувати рішення про виплату ними 123 млн грн українцям.

Відзначимо, що Scania не вперше рекламує власну продукцію політичною підтримкою української влади. Наприклад, Scania попіарилась нардепами від “Слуги народу” Галиною Янченко та Денисом Масловим, влаштувавши їм безкоштовний тест-драйв вантажівок і “обід у колі однодумців”.