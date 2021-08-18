Эксперт: власть превратила Украину в рынок сбыта для иностранного автопрома

Так, вывеской "иностранный инвестор" часто прикрываются международные компании, которые превращают Украину в огромный рынок сбыта без шансов на возрождение украинского автопрома. Среди таких международных компаний отличился и всемирно известный шведский производитель грузовиков Scania, который связан с вытеснением независимых украинских дилеров в борьбе за региональные рынки сбыта и фигурированием в целом ряде скандалов и судебных процессов.

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"Инвестор - это тот, кто пришел сюда, построил, например, тот же завод по дальнейшему строительству спецтехники, то есть инвестировал. А не тот, кто является просто иностранным производителем и здесь продает свой продукт. Где в этой связке инвестиции? Я лично их здесь не вижу. Имеем тенденцию, что сегодня в Украину приходят, чтобы зарабатывать деньги. И это не про обещанные властью инвестиции", - считает Бала.

Детали

Политолог отмечает: в первую очередь именно украинские чиновники должны быть заинтересованы в улучшении экономики Украины, а значит - и в использовании товара отечественного производства.

"Вы же не думаете, что такие иностранные производители просто так сюда пришли зарабатывать деньги? Нет, им это кто-то позволяет делать, забывая о том, что такими действиями они убивают отечественное производство. Украина имеет собственное производство и может его успешно развивать. У нас есть толковые специалисты", - отмечает Бала.

Дополнение

Добавим, что, несмотря на ряд скандалов, именно грузовику Scania доверили транспортировку одной из реликвий Украины - оригинала Конституции Пилипа Орлика, которую к 30-й годовщины Независимости временно привезли из Швеции в Украину.

Выбор перевозчика для украинской реликвии обусловлен, вероятно, мощным политическим лобби интересов Scania в Украине со стороны действующей власти и дипломатических кругов. В частности, именно поэтому эксперты предполагают наличие давления на Северный апелляционный хозяйственный суд по делу Scania против бывшего дилера "Журавлына", когда шведам удалось отменить решение о выплате ими 123 млн грн украинцам.

Отметим, что Scania не первый раз рекламирует свою продукцию политической поддержкой украинских властей. Например, Scania попиарилась нардепами от "Слуги народа" Галиной Янченко и Денисом Масловым, устроив им бесплатный тест-драйв грузовиков и "обед в кругу единомышленников".