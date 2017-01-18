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Експерт розповів про умови та перспективи впровадження сімейної медицини в Україні

Експерт розповів про умови та перспективи впровадження сімейної медицини в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Сімейна медицина в Україні має право на існування за умов її чіткого впорядкування та наближення до пацієнта. Про це у коментарі УНН зазначив голова Громадської ради при МОЗ України Максим Іонов.

“Безперечно, сімейна медицина має право на існування, якщо вона буде впорядкована і наближена до пацієнта. Тобто, якщо це будуть лікарі сімейної медицини, первинної ланки, які безпосередньо на первинному етапі надаватимуть допомогу і займаються лікуванням певних нозологій під своїм наглядом.

Мають бути чіткі протоколи надання допомоги, чіткі стандарти для госпіталізації чи для лікування пацієнта під наглядом сімейного лікаря. Все це має впроваджуватися із обов’язковим залученням і використанням сучасних технологій. Тобто створення електронних медичних карт, впровадженням медичного страхування”, - сказав М.Іонов.

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Також експерт додав, що на його думку, при злагодженій та комплексній роботі МОЗу, сімейну медицину в Україні можливо впровадити за час від трьох до п’яти років.

“Я думаю, що в середньому від трьох до п’яти років, із впровадженням медичного страхування, і сучасних систем, там, наприклад, електронний запис на прийом, електронний виклик, впровадження електронних карток пацієнтів і якщо все це буде йти паралельно, то ситуацію значно можна вирівняти”, - додав він.

За словами М.Іонова, профілактика захворювань повинна посідати значне місце у розвитку сімейної медицини, особливо це стосується молодого покоління.

“Профілактика має займати значене місце, але слід взяти до уваги той факт, що в Україні дуже велика частина населення обтяжена хронічними захворюваннями. І це перш за все, захворювання серцево-судинної системи, онкологічні захворювання, тобто це такий значний тягар, і просто профілактикою не обійтися. Однак для молоді і працюючого населення профілактика має займати значне місце”, - зазначив М.Іонов.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, фахівці наголошують на тому, що наразі в Україні, на рівні держави, досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

З цих причин, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка,
кожен десятий пацієнт отримує медичну допомогу у приватних закладах.

“За останні роки доля ринку медичних послуг у приватному секторі зростає, на жаль, і з причин занепаду фінансування державного комунального сектору”, - сказав він.

 

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