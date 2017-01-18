Эксперт рассказал об условиях и перспективах внедрения семейной медицины в Украине

"Безусловно, семейная медицина имеет право на существование, если она будет упорядочена и приближена к пациенту. То есть, если это будут врачи семейной медицины, первичного звена, которые непосредственно на первоначальном этапе будут оказывать помощь и занимаются лечением определенных нозологий под своим контролем.

Должны быть четкие протоколы оказания помощи, четкие стандарты для госпитализации или для лечения пациента под наблюдением семейного врача. Все это должно внедряться с обязательным привлечением и использованием современных технологий. То есть создание электронных медицинских карт, внедрением медицинского страхования", - сказал М.Ионов.

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Также эксперт добавил, что по его мнению, при слаженной и комплексной работе Минздрава, семейную медицину в Украине возможно внедрить за время от трех до пяти лет.

"Я думаю, что в среднем от трех до пяти лет, с внедрением медицинского страхования, и современных систем, там, например, электронная запись на прием, электронный вызов, внедрение электронных карт пациентов и если все это будет идти параллельно, то ситуацию значительно можно выровнять", - добавил он.

По словам М.Ионова, профилактика заболеваний должна занимать значительное место в развитии семейной медицины, особенно это касается молодого поколения.

"Профилактика должна занимать значительное место, но следует принять во внимание тот факт, что в Украине очень большая часть населения отягощена хроническими заболеваниями. И это прежде всего, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, то есть это такой значительный груз, и просто профилактикой не обойтись. Однако для молодежи и работающего населения профилактика должна занимать значительное место", - отметил М.Ионов.

Напомним, как сообщал УНН, специалисты отмечают, что сейчас в Украине на уровне государства, до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

По этим причинам, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, каждый десятый пациент получает медицинскую помощь в частных заведениях.

"За последние годы доля рынка медицинских услуг в частном секторе растет, к сожалению, и из-за причин упадка финансирования государственного коммунального сектора", - сказал он.