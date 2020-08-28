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Експерт розповів про переваги та можливості електрокарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Мінінфраструктури готує масштабний проект для електрокарів - зарядні станції у всіх нових будинках і на всіх автодорогах України. Про те скільки коштує обслуговування електрокарів і їх переваги, розповів в коментарі для УНН Генеральний директор компанії "ТОКА" Стефан Благовісний.

Експерт розповів про переваги та можливості електрокарів

Директор першої національної мережі електрозаправних комплексів "ТОКА", відповів на питання, що часто задається - скільки коштує разова заправка авто в середньому ціновому сегменті.

"Якщо це, наприклад, заправка змінного струму, то в середньому 1 кВт коштує 5 грн. Це буде означати, що користувачеві потрібно 16 кВт, 16 множимо на 5, отримуємо 80 грн - 100 км", - поділився Благовісний.

Головна зарядка для власника електромобіля, це звичайно ж нічна, говорить він.

"Ви знаєте, вже зараз люди купують достатньо електромобілів і розуміють, що їм буде де заряджатися. Тобто філософія змінюється. Вам насправді не потрібна зарядка на кожному кроці, вам потрібна зарядка базова, ваша, нічна, там, де ви будете заряджатися вночі. Це перше. Друге, це вам потрібна зарядка, від якої ви будете заряджатися на роботі або туди, куди ви їдите. Та іншими зарядками ви користуєтеся тоді, коли виникає необхідність. Можна придбати зарядку домашнього використання, її вартість в районі 13 000 грн, яка дозволить вам повноцінно заряджатися. Заряд на 100 км за допомогою такої зарядки триває від 1 до 2,5 годин", - пояснив директор "ТОКА".

Важливим, за його словами, є і перехід громадського транспорту на електричний.

"Для цього, по-перше, потрібно показати приклад, і вказати вектор напрямку. Тобто комунальні підприємства, у яких є свій автотранспорт, повинні будуть переходити на електричний. Нехай це не за один день, але повинен бути план. КП повинні бути обладнані своїми зарядними станціями, які можуть бути в тому числі і публічні. Тобто вони можуть заряджати свій автопарк, плюс повинні бути доступні для всіх бажаючих, за гроші, наприклад", - розповідає Благовісний.

Також він додав, що повинні бути спрощені можливості до приєднання до електромереж зарядних станцій, щоб стимулювати розвиток даного ринку, а також виділені локації під розміщення таких станцій.

Нагадаємо, Мінінфраструктури працює над тим, щоб максимально швидко в Україні створити комфортну інфраструктуру для використання електромобілів. Зокрема, мова йде про зарядні станції, яких в Україні зараз дуже мало. Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, планується переглянути державні будівельні норми.

"Для Міністерства інфраструктури дуже важливим є перехід на екологічний транспорт. Я сам як власник електромобіля знаю, наскільки чутливим є питання інфраструктури зарядних станцій. Ми хочемо ініціювати зміни до ДБН з планування і забудови територій в частині електрозаправок. Щоб вони проектувалися на всіх автодорогах загального користування в залежності від типу доріг. І нам дуже важливо почути думку представників ринку в цьому питанні", - зазначив Криклій.

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