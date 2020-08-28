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Эксперт рассказал о преимуществах и возможностях электрокаров

Киев • УНН

 • 12587 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Мининфраструктуры готовит масштабный проект для электрокаров - зарядные станции во всех новых домах и на всех автодорогах Украины. О том сколько стоит обслуживание электрокаров и их преимуществах, рассказал в комментарии для УНН Генеральный директор компании "ТОКА" Стефан Благовисный.

Эксперт рассказал о преимуществах и возможностях электрокаров

Директор первой национальной сети электрозаправочных комплексов "ТОКА", ответил на часто задаваемый вопрос - сколько стоит разовая заправка авто в среднем ценовом сегменте.

"Если это, например, заправка переменного тока, то в среднем 1 кВт стоит 5 грн. Это будет означать, что пользователю нужно 16 кВт, 16 умножаем на 5, получаем 80 грн - 100 км", - поделился Благовисный.

Главная зарядка для владельца электромобиля, это конечно же ночная, говорит он.

"Вы знаете, уже сейчас люди покупают достаточно электромобилей и понимают, что им будет где заряжаться. То есть философия меняется. Вам на самом деле не нужна зарядка на каждом шагу, вам нужна зарядка базовая ваша, ночная, там, где вы будете заряжаться ночью. Это первое. Второе, это вам нужна зарядка, от которой вы будете заряжаться на работе или туда, куда вы едете. И другими зарядками вы пользуетесь тогда, когда возникает необходимость. Можно приобрести зарядку домашнего использования, ее стоимость в районе 13 000 грн, которая позволит вам полноценно заряжаться. Заряд на 100 км с помощью такой зарядки длится от 1 до 2,5 часов", - пояснил директор "ТОКА".

Важным, по его словам, является и переход общественного транспорта на электрический.

"Для этого, во-первых, нужно показать пример, и указать вектор направления. То есть коммунальные предприятия, у которых есть свой автотранспорт, должны будут переходить на электрический. Пусть это не за один день, но должен быть план. КП должны быть оборудованы своими зарядными станциями, которые могут быть в том числе и публичные. То есть они могут заряжать свой автопарк, плюс должны быть доступны для всех желающих, за деньги, например", - рассказывает Благовисный.

Также он добавил, что должны быть упрощены возможности для присоединения к электросетям зарядных станций, чтобы стимулировать развитие данного рынка, а также выделены локации под размещение таких станций.

Напомним, Мининфраструктуры работает над тем, чтобы максимально быстро в Украине создать комфортную инфраструктуру для использования электромобилей. В частности, речь идет о зарядных станциях, которых в Украине сейчас очень мало. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, планируется пересмотреть государственные строительные нормы.

"Для Министерства инфраструктуры очень важным является переход на экологический транспорт. Я сам как владелец электромобиля знаю, насколько чувствительным является вопрос инфраструктуры зарядных станций. Мы хотим инициировать изменения в ГСН по планированию и застройке территорий в части электрозаправок. Чтобы они проектировались на всех автодорогах общего пользования в зависимости от типа дорог. И нам очень важно услышать мнение представителей рынка в этом вопросе", - отметил Криклий.

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