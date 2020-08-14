Мінінфраструктури хоче розширити мережу зарядних станцій для електромобілів

Так, сьогодні у Міністерстві інфраструктури України під головуванням міністра Владислава Криклія відбулася нарада щодо обговорення змін до ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" в частині розміщення електрозаправок на дорогах.

"Для Міністерства інфраструктури дуже важливим є перехід на екологічний транспорт. Я сам як власник електромобіля знаю, наскільки чутливе питання інфраструктури зарядних станцій. Ми хочемо ініціювати зміни у ДБН щодо планування і забудови територій в частині електрозаправок. Щоб вони проектувалися на всіх автошляхах загального користування в залежності від типу доріг. І нам дуже важливо почути думку представників ринку у цьому питанні", - зазначив Криклій.

Як вказано, зараз у чинному ДБН "Планування і забудова територій" передбачена обов’язковість розміщення електрозарядних станцій (ЕЗС) на магістральній мережі населених пунктів, а також на автомобільних дорогах державного значення. Однак конкретно не визначені їх обсяги з урахуванням кількості електромобілів, яка існує, та зростанням на перспективу. У чинних нормах не передбачені й ЕЗС на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.

Разом з тим, у чинних змінах до ДБН "Автостоянки і гаражі" міститься норма про обов’язкове влаштування електрозарядок на нових або реконструйованих парковках у кількості 5% від загального обсягу машиномісць.

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Криклій заявив, що Мінінфраструктури планує оновити стратегію розвитку електромобільності в Україні в рамках Національної транспортної стратегії та наразі веде переговори з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо другого проекту з оновлення міського транспорту - "Міський громадський транспорт України ІІ", у рамках якого оновлюються тролейбусні, автобусні та інші парки громадського транспорту в різних містах України із залученням сучасного електротранспорту.

Нагадаємо, в Україні вже зареєстрували понад 20 тисяч електромобілів, від початку цього року поставлено на облік понад 3,5 тис. одиниць техніки.