Мінінфраструктури хоче розширити мережу зарядних станцій для електромобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністерство інфраструктури хоче ініціювати зміни у державних будівельних норм, які дозволять розміщення зарядних станцій для електромобілів на всіх дорогах загального користування. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
Так, сьогодні у Міністерстві інфраструктури України під головуванням міністра Владислава Криклія відбулася нарада щодо обговорення змін до ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій" в частині розміщення електрозаправок на дорогах.
"Для Міністерства інфраструктури дуже важливим є перехід на екологічний транспорт. Я сам як власник електромобіля знаю, наскільки чутливе питання інфраструктури зарядних станцій. Ми хочемо ініціювати зміни у ДБН щодо планування і забудови територій в частині електрозаправок. Щоб вони проектувалися на всіх автошляхах загального користування в залежності від типу доріг. І нам дуже важливо почути думку представників ринку у цьому питанні", - зазначив Криклій.
Як вказано, зараз у чинному ДБН "Планування і забудова територій" передбачена обов’язковість розміщення електрозарядних станцій (ЕЗС) на магістральній мережі населених пунктів, а також на автомобільних дорогах державного значення. Однак конкретно не визначені їх обсяги з урахуванням кількості електромобілів, яка існує, та зростанням на перспективу. У чинних нормах не передбачені й ЕЗС на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.
Разом з тим, у чинних змінах до ДБН "Автостоянки і гаражі" міститься норма про обов’язкове влаштування електрозарядок на нових або реконструйованих парковках у кількості 5% від загального обсягу машиномісць.
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Криклій заявив, що Мінінфраструктури планує оновити стратегію розвитку електромобільності в Україні в рамках Національної транспортної стратегії та наразі веде переговори з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо другого проекту з оновлення міського транспорту - "Міський громадський транспорт України ІІ", у рамках якого оновлюються тролейбусні, автобусні та інші парки громадського транспорту в різних містах України із залученням сучасного електротранспорту.
Нагадаємо, в Україні вже зареєстрували понад 20 тисяч електромобілів, від початку цього року поставлено на облік понад 3,5 тис. одиниць техніки.