Українці придбали вже понад 20 тис. електромобілів

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КИЇВ. 22 липня. УНН. В Україні вже зареєстрували понад 20 тисяч електромобілів, від початку цього року поставлено на облік понад 3,5 тис. одиниць техніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укравтопрому.

"Український парк електроавтомобілів перевалив за позначку 20 тис. одиниць. У першому півріччі 2020 року в Україні було поставлено на облік 3516 од. автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі. Такий результат на 10% перевершив показник річної давності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з цієї кількості легкових електромобілів було 3346 шт., комерційних авто на електротязі – 169 шт. і один електроавтобус.

"Частка нової техніки у реєстраціях цього року склала у легкових авто – 7,8%; комерційних – 2,4%; автобусів – 100%", - додали в Укравтопромі.

Так, у п’ятірку найпопулярніших моделей на акумуляторних джерелах живлення увійшли:

▪️ NISSAN Leaf – 1159 шт., з них нових тільки 6 шт.;
▪️ TESLA Model S – 389 шт. (нових – 2 шт.);
▪️ TESLA Model 3 – 358 шт. (нових – 8 шт.);
▪️ TESLA Model X – 162 шт. (нових – 11 шт.);
▪️ VOLKSWAGEN e-Golf – 161 шт. (нових – 0 шт.).
▪️ Серед нових електромобілів найпопулярнішим був кросовер AUDI E-Tron. З січня по червень на цій моделі зупинили свій вибір 59 українців.

Нагадаємо, у квітні в Україні зареєстрували 38 нових електромобілів. У порівнянні з минулим роком реєстрація таких автомобілів впала у 14 разів.

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