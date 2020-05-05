В Україні в квітні зареєстрували 38 нових електромобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У квітні в Україні зареєстрували 38 нових електромобілів. У порівнянні з минулим роком реєстрація таких автомобілів впала в 14 разів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укравтопром.
“Український парк електромобілів в квітні поповнили 38 нових машин. У порівнянні з торішнім результатом реєстрації автомобілів, що працюють виключно на електротязі, впали в 14 разів, а відносно березневого показника цього року – майже в 11 разів”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед основних причин карантин, під час якого сервісні центри МВС не приймають документи на оформлення покупки вживаних машин, а саме старі авто завжди становили левову частину українського ринку електромобілів.
“Бестселером серед зареєстрованих в квітні електромобілів став AUDI E-Tron, цей електричний кросовер вибрали 10 автомобілістів. На другому місці за популярністю відразу два електрокари – BMW i3 і PORSCHE Taycan, в активі яких по 7 квітневих реєстрацій. По чотири реєстрації у HYUNDAI Ioniq Electric і JAGUAR I-Pace, і це третій результат місяця”, - йдеться у повідомленні.
Всього з початку року в Україні першу реєстрацію пройшли 1747 автомобілів на електротязі (159 нових і 1588 старих).
Нагадаємо, в Україні за рік майже на 40% зросла кількість зареєстрованих електроавто.