В Украине в апреле зарегистрировали 38 новых электромобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В апреле в Украине зарегистрировали 38 новых электромобилей. По сравнению с прошлым годом регистрация таких автомобилей упала в 14 раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтопром.
"Украинский парк электромобилей в апреле пополнили 38 новых машин. По сравнению с прошлогодним результатом регистрации автомобилей, работающих исключительно на электротяге, упали в 14 раз, а в отношении мартовского показателя этого года - почти в 11 раз ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди основных причин карантин, во время которого сервисные центры МВД не принимают документы на оформление покупки подержанных машин, а именно старые авто всегда составляли львиную долю украинского рынка электромобилей.
"Бестселлером среди зарегистрированных в апреле электромобилей стал AUDI E-Tron, этот электрический кроссовер выбрали 10 автомобилистов. На втором месте по популярности сразу два электрокара - BMW i3 и PORSCHE Taycan, в активе которых по 7 апрельских регистраций. По четыре регистрации у HYUNDAI Ioniq Electric и JAGUAR I-Pace, и это третий результат месяца ", - говорится в сообщении.
Всего с начала года в Украине первую регистрацию прошли 1747 автомобилей на электротяге (159 новых и 1588 подержанных).
Напомним, в Украине за год почти на 40% возросло количество зарегистрированных электроавто.