За рік ринок електрокарів в Україні виріс на майже 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україні за рік майже на 40% зросла кількість зареєстрованих електроавто. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Федерація роботодавців автомобільної галузі у Facebook.
“Всього в 2019 році було зареєстровано 7700 електроавто, що на 39% більше ніж у минулому році”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у МВС роз’яснили, що чекає на власників електрокарів у 2020 році.
Як повідомляв УНН, станом на кінець листопада 2019 року в Україні нараховується понад 34 тисячі електромобілів та гібридів, з яких — більше 17 тисяч електрокарів. У той час як у 2015 році в країні було зареєстровано лише близько 500 таких екологічних авто.