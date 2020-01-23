За рік ринок електрокарів в Україні виріс на майже 40%

“Всього в 2019 році було зареєстровано 7700 електроавто, що на 39% більше ніж у минулому році”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у МВС роз’яснили, що чекає на власників електрокарів у 2020 році.

Як повідомляв УНН, станом на кінець листопада 2019 року в Україні нараховується понад 34 тисячі електромобілів та гібридів, з яких — більше 17 тисяч електрокарів. У той час як у 2015 році в країні було зареєстровано лише близько 500 таких екологічних авто.