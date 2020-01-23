За год рынок электрокаров в Украине вырос почти на 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине за год почти на 40% возросло количество зарегистрированных электроавтомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Федерации работодателей автомобильной отрасли в Facebook.
"Всего в 2019 году было зарегистрировано 7700 электроавто, что на 39% больше чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Напомним, в МВД разъяснили, что ждет владельцев электрокаров в 2020 году.
Как сообщал УНН, по состоянию на конец ноября 2019 года в Украине насчитывается более 34 000 электромобилей и гибридов, из которых - более 17 000 электрокаров. В то время как в 2015 году в стране было зарегистрировано всего около 500 таких экологических авто.