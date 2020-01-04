У МВС роз'яснили, що чекає на власників електрокарів у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів". У Міністерстві внутрішніх справ роз’яснили, які зміни він передбачає для власників електрокарів, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МВС.
"По-перше: цей Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про дорожній рух", які дозволять законодавчо захистити право водіїв, чиї транспортні засоби оснащені електричними двигунами, на доступ до зарядних станцій для електромобілів. По-друге: Законом доповнено новими частинами статті 122 КУпАП та 152-1 КУпАП", - йдеться у повідомленні.
У МВС зауважили, що тепер зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, оснащених одним чи декількома електричними двигунами, а також створення перешкод водіям транспортних засобів, оснащених одним чи декількома електричними двигунами, у зупинці або стоянці — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 340 до 510 гривень.
Крім того, зазначається, що паркування транспортних засобів на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами також тягне за собою накладення штрафу від 340 до 510 гривень.
"По-третє: передбачається введення для транспортних засобів, оснащених електричними двигунами спеціальних номерів із зеленим кольором шрифту, а також запровадження нових дорожніх знаків: "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів", - додали у міністерстві.
Як повідомлялося раніше в УНН, станом на кінець листопада 2019 року в Україні нараховується понад 34 тисячі електромобілів та гібридів, з яких — більше 17 тисяч електрокарів. У той час як у 2015 році в країні було зареєстровано лише близько 500 таких екологічних авто.