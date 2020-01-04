У МВС роз'яснили, що чекає на власників електрокарів у 2020 році

КИЇВ. 4 січня. УНН. З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів". У Міністерстві внутрішніх справ роз’яснили, які зміни він передбачає для власників електрокарів, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МВС.