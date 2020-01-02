Зелені номери, нові знаки і штрафи: набув чинності закон про електромобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У середу, 1 січня, в Україні набув чинності Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, передає УНН.
Зокрема, у держагентстві роз’яснили, що Законом передбачаються:
— зелені номерні знаки для електромобілів;
— нові дорожні знаки “Для електромобілів”, “Крім електромобілів” та “Станція зарядки електромобілів” та маркування місць для паркування, зарядки;
— штраф за зупинку чи стоянку авто на місці для електромобілів, а також за створення перешкод водіям електрокарів у зупинці або парковці.
“Все це означає, що електромобільна спільнота отримала додаткові легальні інструменти для захисту своїх прав та для збільшення кількості еко-автівок в Україні”, — прокоментував заступник Міністра енергетики та захисту довкілля України Олексій Рябчин.
Також зазначається, що станом на кінець листопада 2019 року в Україні нараховується понад 34 тисячі електромобілів та гібридів, з яких — більше 17 тисяч електрокарів. У той час як у 2015 році в країні було зареєстровано лише близько 500 таких екологічних авто.
У держагентстві вважають, що розвиток електротранспорту сприяє заміщенню імпортних нафтопродуктів, зменшенню забруднення довкілля, скороченню шкідливих викидів.
“Кожен електромобіль, який вводиться в експлуатацію, — це мінус одне авто з двигуном внутрішнього згорання, тобто мінус одне джерело реального забруднення повітря, яким вже дихаємо ми всі”, — зауважив Рябчин.
Як раніше повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 10405 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів.