Зелені номери, нові знаки і штрафи: набув чинності закон про електромобілі

КИЇВ. 2 січня. УНН. У середу, 1 січня, в Україні набув чинності Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, передає УНН.