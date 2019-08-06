В Україні дозволили встановлювати зелені номери на електрокарах

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 10405 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів. Про це зазначено на офіційному порталі ВР, передає УНН.

“Повернуто з підписом від Президента”, — зазначено на сторінці.

Крім того, законом запроваджуються дорожні знаки для місць паркування і зарядки електромобілів, а також зелені номери для електрокарів.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що прийняття цього законопроекту дозволить:

1. забезпечити захист прав водіїв транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), на доступ до зарядних станцій для електромобілів;

2. удосконалити та наблизити до європейських стандартів відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

3. збільшити завантаженість роботи діючих зарядних станцій для електромобілів і надасть більше можливостей для подальшої розбудови інфраструктури та мережі зарядних станцій для електромобілів.

Нагадаємо, народні депутати України 11 липня ухвалили проект Закону № 10405 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів.

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