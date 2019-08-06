В Україні дозволили встановлювати зелені номери на електрокарах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 10405 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів. Про це зазначено на офіційному порталі ВР, передає УНН.
“Повернуто з підписом від Президента”, — зазначено на сторінці.
Крім того, законом запроваджуються дорожні знаки для місць паркування і зарядки електромобілів, а також зелені номери для електрокарів.
У пояснювальній записці до документа зазначається, що прийняття цього законопроекту дозволить:
1. забезпечити захист прав водіїв транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), на доступ до зарядних станцій для електромобілів;
2. удосконалити та наблизити до європейських стандартів відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;
3. збільшити завантаженість роботи діючих зарядних станцій для електромобілів і надасть більше можливостей для подальшої розбудови інфраструктури та мережі зарядних станцій для електромобілів.
Нагадаємо, народні депутати України 11 липня ухвалили проект Закону № 10405 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів.