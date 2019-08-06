В Украине разрешили устанавливать зеленые номера на электрокарах

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 10405 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей. Об этом говорится на официальном портале ВР, передает УНН.

"Возвращено с подписью от Президента", - говорится на странице.

Кроме того, законом вводятся дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей, а также зеленые номера для электрокаров.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие этого законопроекта позволит:

1. обеспечить защиту прав водителей транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими), на доступ к зарядным станциям для электромобилей;

2. усовершенствовать и приблизить к европейским стандартам отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

3. увеличить загруженность работы действующих зарядных станций для электромобилей и предоставить больше возможностей для дальнейшего развития инфраструктуры и сети зарядных станций для электромобилей.

Напомним, народные депутаты Украины 11 июля приняли проект Закона № 10405 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

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