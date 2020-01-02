Зеленые номера, новые знаки и штрафы: вступил в силу закон об электромобилях

КИЕВ. 2 января. УНН. В среду, 1 января, в Украине вступил в силу Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей”. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, передает УНН.