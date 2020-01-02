Зеленые номера, новые знаки и штрафы: вступил в силу закон об электромобилях

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КИЕВ. 2 января. УНН. В среду, 1 января, в Украине вступил в силу Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей”. Об этом на своей странице в Facebook сообщило Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, передает УНН.

В частности, в госагентстве разъяснили, что Законом предусматриваются:

- зеленые номерные знаки для электромобилей;

- новые дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей" и "Станция зарядки электромобилей" и маркировки мест для парковки, зарядки;

- штраф за остановку или стоянку авто на месте для электромобилей, а также за создание препятствий водителям электрокаров в остановке или парковке.

"Все это означает, что электромобильное сообщество получило дополнительные легальные инструменты для защиты своих прав и для увеличения количества эко-автомобилей в Украине", - прокомментировал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин.

Также отмечается, что по состоянию на конец ноября 2019 года в Украине насчитывается более 34 тыс. электромобилей и гибридов, из которых - более 17 тыс. электрокаров. В то время как в 2015 году в стране было зарегистрировано всего около 500 таких экологических авто.

В госагентстве считают, что развитие электротранспорта способствует замещению импортных нефтепродуктов, уменьшению загрязнения окружающей среды, сокращению вредных выбросов.

"Каждый электромобиль, который вводится в эксплуатацию, - это минус один автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, то есть минус один источник реального загрязнения воздуха, которым уже дышим мы все", - отметил Рябчин.

Как ранее сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины № 10405 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

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