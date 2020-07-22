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Украинцы приобрели уже более 20 тыс. электромобилей

Украинцы приобрели уже более 20 тыс. электромобилей

Киев  •  УНН

 • 13150 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине уже зарегистрировали более 20 тысяч электромобилей, с начала этого года поставлено на учет более 3,5 тыс. единиц техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтопрома.

"Украинский парк электромобилей перевалил за отметку 20 тыс. единиц. В первом полугодии 2020 года в Украине было поставлено на учет 3516 ед. автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге. Такой результат на 10% превзошел показатель годовой давности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из этого количества легковых электромобилей было 3346 шт., коммерческих авто на электротяге - 169 шт. и один электроавтобус.

"Доля новой техники в регистрациях этого года составила в легковых авто - 7,8%; коммерческих - 2,4%; автобусов - 100%", - добавили в Укравтопроме.

Так, в пятерку самых популярных моделей на аккумуляторных источниках питания вошли:

▪️ NISSAN Leaf - 1159 шт., из них новых только 6 шт.;
▪️ TESLA Model S - 389 шт. (новых - 2 шт.);
▪️ TESLA Model 3 - 358 шт. (новых - 8 шт.);
▪️ TESLA Model X - 162 шт. (новых - 11 шт.);
▪️ VOLKSWAGEN e-Golf - 161 шт. (новых - 0 шт.).
▪️ Среди новых электромобилей популярным был кроссовер AUDI E-Tron. С января по июнь на этой модели остановили свой выбор 59 украинцев.

Напомним, в апреле в Украине зарегистрировали 38 новых электромобилей. По сравнению с прошлым годом регистрация таких автомобилей упала в 14 раз.

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