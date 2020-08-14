Мининфраструктуры хочет расширить сеть зарядных станций для электромобилей

Так, сегодня в Министерстве инфраструктуры Украины под председательством министра Владислава Криклия состоялось совещание по обсуждению изменений в ГСН Б.2.2-12: 2019 "Планировка и застройка территорий" в части размещения электрозаправок на дорогах.

"Для Министерства инфраструктуры очень важным является переход на экологический транспорт. Я сам как владелец электромобиля знаю, насколько чувствительный вопрос инфраструктуры зарядных станций. Мы хотим инициировать изменения в ГСН по планированию и застройке территорий в части электрозаправок. Чтобы они проектировались на всех автодорогах общего пользования в зависимости от типа дорог. И нам очень важно услышать мнение представителей рынка в этом вопросе", - отметил Криклий.

Как указано, сейчас в действующем ГСН "Планировка и застройка территорий" предусмотрена обязательность размещения электрозарядних станций (ЭЗС) на магистральной сети населенных пунктов, а также на автомобильных дорогах государственного значения. Однако конкретно не определены их объемы с учетом количества электромобилей, которая существует, и ростом на перспективу. В действующих нормах не предусмотрены и ЭЗС на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Вместе с тем в действующих изменениях ГСН "Автостоянки и гаражи" содержится норма об обязательном обустройстве электрозарядок на новых или реконструированных парковках в количестве 5% от общего объема машиномест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленые номера, новые знаки и штрафы: вступил в силу закон об электромобилях

Криклий заявил, что Мининфраструктуры планирует обновить стратегию развития электромобильности в Украине в рамках Национальной транспортной стратегии и сейчас ведет переговоры с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) относительно второго проекта по обновлению городского транспорта - "Городской общественный транспорт Украины II", в рамках которого обновляются троллейбусные, автобусные и другие парки общественного транспорта в разных городах Украины с привлечением современного электротранспорта.

Напомним, в Украине уже зарегистрировали более 20 тысяч электромобилей, с начала этого года поставлено на учет более 3,5 тыс. единиц техники.