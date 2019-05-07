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Експерт розповів про частку тіньового молочного ринку в Україні

Експерт розповів про частку тіньового молочного ринку в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. В Україні близько 20-25% ринку готової молочної продукції перебуває в тіні. Про це у своєму блозі написав заступник голови правління Національної асоціації "Укрмолпром" Василь Карпенко, передає УНН.

"Що стосується готової молочної продукції, то "тінь" можна оцінити на рівні 20-25%. Вона в основному формується за рахунок великого відсотка фальсифікату і молоковмісних продуктів, що поставляються на ринок під виглядом натуральних", - пише експерт.

При цьому, тіньовий сектор вітчизняної молочної сировини охоплює не більше 10-15%, говорить Карпенко. Йдеться про сировину, яку використовують несумлінні і часто нелегальні виробники, виготовляючи фальсифіковану продукцію, зазначає експерт.

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За словами Карпенка, натуральне молоко - дефіцитний товар на ринку України.

"Тому в промислових господарствах його приймають по досить високій ціні: від 8,7 до 9,39 грн/кг за екстра-сорт; від 8,40 до 9,07 грн/кг - за вищий сорт і від 8 до 8,6 грн/кг - за перший сорт. Це навіть дорожче, ніж в Польщі або Прибалтиці.

Така закупівельна ціна дозволяє виробникам здавати молоко на переробні підприємства з вигодою для себе, і багато господарств навіть конкурують за цей ресурс", - зазначає він.

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Незважаючи на це, експорт молочної продукції з України зростає, каже Карпенко.

"У 2017 році він становив близько 900 тис. т в еквіваленті молока базисної жирності, що вдвічі більше, ніж у 2016-му. Такий тренд зберігається і в цьому році", - повідомив Карпенко.

При цьому, українці постачають за кордон продукт виключно з натурального молока, пише експерт.

"А все, що залишається на внутрішньому ринку, поза натуральної складової, малі виробництва "коректують" молоковмісними, білково-жировими продуктами і спредами. Підрахувати цих виробників дуже складно", - резюмував він.

Нагадаємо, фальсифікат вершкового масла на українському ринку становить близько 60%. Це означає, що в кожній другій пачці продукту тваринні жири замінені на рослинні, про що споживача етикетка товару, як правило, не інформує.

Також, понад 60% згущеного молока в Україні - теж є фальсифікатом.

А сир в нашій країні, кажуть експерти, фальсифікований на 75%.

За словами депутата Сергія Тригубенка, для фальсифікату молочної продукції, як правило, використовується пальмова олія. А показники імпорту цієї продукції в Україну останні кілька років ростуть рекордними темпами.

За думку експерта Олексія Дорошенка, в цілому, в Україні підроблений кожен другий продукт.

Українські Національні Новини

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