Эксперт рассказал о доле теневого молочного рынка в Украине

"Что касается готовой молочной продукции, то "тень" можно оценить на уровне 20-25%. Она в основном формируется за счет большого процента фальсификата и молокосодержащих продуктов, поставляемых на рынок под видом натуральных", - пишет эксперт.

При этом, теневой сектор отечественного молочного сырья охватывает не более 10-15%, говорит Карпенко. Речь идет о сырье, которое используют недобросовестные и зачастую нелегальные производители, изготавливая фальсифицированную продукцию, отмечает эксперт.

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По словам Карпенко, натуральное молоко – дефицитный товар на рынке Украины.

"Поэтому в промышленных хозяйствах его принимают по довольно высокой цене: от 8,7 до 9,39 грн/кг за экстра-сорт; от 8,40 до 9,07 грн/кг – за высший сорт и от 8 до 8,6 грн/кг – за первый сорт. Это даже дороже, чем в Польше или Прибалтике.

Такая закупочная цена позволяет производителям сдавать молоко на перерабатывающие предприятия с выгодой для себя, и многие хозяйства даже конкурируют за этот ресурс", - отмечает он.

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Несмотря на это, экспорт молочной продукции из Украины растет, говорит Карпенко.

"В 2017 году он составлял около 900 тыс. т в эквиваленте молока базисной жирности, что вдвое больше, чем в 2016-м. Такой тренд сохраняется и в этом году", - сообщил Карпенко.

При этом, украинцы поставляют за границу продукт исключительно из натурального молока, пишет эксперт.

"А все, что остается на внутреннем рынке, вне натуральной составляющей, малые производства "корректируют" молокосодержащими, белково-жировыми продуктами и спредами. Подсчитать этих производителей очень сложно", - резюмировал он.

Напомним, фальсификат сливочного масла на украинском рынке составляет около 60%. Это означает, что в каждой второй пачке продукта животные жиры заменены на растительные, о чем потребителя этикетка товара, как правило, не информирует.

Также, более 60% сгущенного молока в Украине - тоже является фальсификатом.

А сыр в нашей стране, говорят эксперты, фальсифицированный на 75%.

По словам депутата Сергея Тригубенка, для фальсификата молочной продукции, как правило, используется пальмовое масло. А показатели импорта этой продукции в Украину последние несколько лет растут рекордными темпами.

По мнение эксперта Алексея Дорошенка, в целом, в Украине поддельный каждый второй продукт.