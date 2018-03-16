Дослідження: 75% сиру в Україні - фальсифікат

Для проведення експертизи фахівці ДП відібрали зразки сиру, виготовленого в Харківській, Київській, Волинській, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Сумській областях України.

За даними лабораторії, з 12 відібраних зразків чотири були виготовлені відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ, а вісім - за технічними умовами підприємств.

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Зокрема, для перевірки було відібрано зразки сиру 15% жиру ТМ "Простоквашино", 5% жиру ТМ "Заріччя", 5% жиру ТМ "Злагода", 9% жиру "Домашній традиційний" ТМ "Білоцерківський", 9% жиру "Сирна традиція" ТМ "PRESIDENT", нежирний "Сир традиційний" ТМ "Звени Гора", 9% жиру ТМ "Добряна", 7% жиру "COTTAGE CHEESE" ТМ "Premіalle", 5% жиру ТМ "Галичина", 10% жиру ТМ "Хуторок", 9,5% жиру "Домашній" ТМ "Яготинський", 9,5% жиру ТМ "Кожен день".

За результатами споживчої експертизи з 12 зразків тільки три (ТМ "Злагода", "Яготинський" і "Простоквашино") відповідали вимогам нормативної документації і інформації, заявленій на етикетці.

За даними фахівців, сир торгової марки "Хуторок" виявився "відвертою фальсифікацією".

"Він містить рослинні немолочні жири, що заборонено законодавством. Причому кількість немолочного жиру майже втричі перевищує заявлену жирність і становить 27,5%. Як правило, якість цих рослинних жирів залишає бажати кращого: це дешеві пальмова, кокосова олії або їх суміші з високим вмістом трансжирів, які є небезпечними для здоров'я, оскільки від них насамперед страждає серцево-судинна система. А ось білка в цьому продукті в чотири рази менше, ніж заявлено, - 3,85% замість обіцяних 16%", - сказано в повідомленні.

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Також бактерії групи кишкової палички виявили в сирі "Кожен день" і "Добряна", завищену кількість дріжджів і цвілевих грибів в сирі "Кожен день", "Білоцерківський" і "Заріччя", завищену кількість дріжджів в сирі "PRESIDENT" і "Звени Гора", завищену кількість цвілевих грибів в сирі "Галичина" і "Premіalle".

Фахівці відзначили, що вживання такої продукції може призвести до різних розладів в роботі шлунково-кишкового тракту, що особливо небезпечно для дітей.

Крім того, в трьох зразках кисломолочного сиру не відповідала дійсності інформація, зазначена на маркуванні щодо масової частки жиру: ТМ "Кожен дня" - фактично 8% при заявленій 9,5%, ТМ "Premіalle" - фактично 6,3% при заявленій 7 %, ТМ "Галичина" - фактично 4% при заявленій 5%.

Три зразки сиру не відповідали інформації, заявленій на маркуванні, щодо масової частки білка: ТМ "PRESIDENT", ТМ "Premіalle" і ТМ "Хуторок".

Нагадаємо, що раніше експертиза вершкового масла в Україні показала, що близько 70% цього продукту на полицях вітчизняного магазинів - фальсифікат.

Тим часом Україна нарощує експорт вершкового масла за кордон на тлі зменшення виробництва олії та тваринних жирів, а також на тлі значного збільшення імпорту пальмових жирів.

Така тенденція, на думку народного депутата Сергія Тригубенка, може свідчити про дискримінацію українського споживача з боку вітчизняних молочників.

"Наші молочники відправили на ринки, переважно Марокко, Туреччини та Нідерландів, 30,5 тис.тонн цього продукту. В цей же проміжок часу показники імпорту пальмової олії в Україну також зросли - вдвічі. Мова йде про близько 78 тис. тонн, що стали рекордними за останні сім сезонів.

Я хочу помилятися, але така статистика наводить на сумні висновки... Схоже, наш вітчизняний виробник, вибравши експортну стратегію, найбільш якісну продукцію (оскільки вершкове масло з пальмою купувати ніхто не буде) відправляє за кордон, а на внутрішній ринок продає максимально здешевлений і шкідливий продукт?" - зазначив Тригубенко.