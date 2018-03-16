Исследование: 75% творога в Украине - фальсификат

Для проведения экспертизы специалисты ГП отобрали образцы творога, изготовленного в Харьковской, Киевской, Волынской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Сумской областях Украины.

По данным лаборатории, из 12 отобранных образцов четыре были изготовлены в соответствии с требованиями национального стандарта ДСТУ, а восемь – по техническим условиям предприятий.

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В частности, для проверки были отобраны образцы творога 15% жира ТМ "Простоквашино", 5% жира ТМ "Заречье", 5% жира ТМ "Злагода", 9% жира "Домашний традиционный" ТМ "Белоцерковский", 9% жира "Творожна традиция" ТМ "PRESIDENT", нежирный "Творог традиционный" ТМ "Звени Гора", 9% жира ТМ "Добряна", 7% жира "COTTAGE CHEESE" ТМ "Premіalle", 5% жира ТМ "Галичина", 10% жира ТМ "ХУТОРОК", 9,5 % жира "Домашний" ТМ "Яготинский", 9,5% жира ТМ "Каждый день".

По результатам потребительской экспертизы из 12 образцов только три (ТМ "Злагода", "Яготинский" и "Простоквашино") соответствовали требованиям нормативной документации и информации, заявленной на этикетке.

По данным специалистов, сыр торговой марки "Хуторок" оказался "откровенной фальсификацией".

"Он содержит растительные немолочные жиры, что запрещено законодательством. Причем количество немолочного жира почти втрое превышает заявленную жирность и составляет 27,5%. Как правило, качество этих растительных жиров оставляет желать лучшего: это дешевые пальмовое, кокосовое масла или их смеси с высоким содержанием трансжиров, которые являются опасными для здоровья, поскольку от них в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. А вот белка в этом продукте в четыре раза меньше, чем заявлено, – 3,85% вместо обещанных 16%, - сказано в сообщении.

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Также бактерии группы кишечной палочки обнаружили в сыре "Каждый день" и "Добряна", завышенное количество дрожжей и плесневых грибов в сыре "Каждый день", "Белоцерковский" и "Заречье", завышенное количество дрожжей в твороге "PRESIDENT" и "Звени Гора", завышенное количество плесневых грибов в сыре "Галичина" и "Premіalle".

Специалисты отметили, что употребление такой продукции может привести к различным расстройствам в работе желудочно-кишечного тракта, что особенно опасно для детей.

Кроме того, в трех образцах кисломолочного сыра не соответствовала действительности информация, указанная на маркировке по массовой доли жира: ТМ "Каждый день" - фактически 8% при заявленной 9,5%, ТМ "Premіalle" - фактически 6,3% при заявленной 7%, ТМ "Галичина" - фактически 4% при заявленной 5%.

Три образца творога не соответствовали информации, заявленной на маркировке, по массовой доле белка: ТМ "PRESIDENT", ТМ "Premіalle" и ТМ "Хуторок".

Напомним, что ранее экспертиза сливочного масла в Украине показала, что порядка 70% этого продукта на полках отечественных магазинов - фальсификат.

Тем временем, Украина наращивает экспорт сливочного масла заграницу на фоне уменьшение производства масла и животных жиров, а также на фоне значительного увеличения импорта пальмовых жиров.

Такая тенденция, по мнению народного депутат Сергей Тригубенко, может свидетельствовать о дискриминации украинского потребителя со стороны отечественных молочников.

“Наши молочники отправили на рынки, преимущественно Марокко, Турции и Нидерландов, 30,5 тыс. тонн этого продукта. В этот же промежуток времени показатели импорта пальмового масла в Украину также выросли — вдвое. Речь об около 78 тыс. тонн, что стали рекордными за последние семь сезонов.

Я хочу ошибаться, но такая статистика наводит на грустные выводы... Похоже, наш отечественный производитель, выбрав экспортную стратегию, наиболее качественную продукцию (так как сливочное масло с пальмой покупать никто не будет) отправляет за границу, а на внутренний рынок продает максимально удешевленный и вредный продукт?” — отметил Тригубенко.