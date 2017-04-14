За реализацию некачественных товаров в Украине к ответственности почти не привлекают - С.Тригубенко

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 27343 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101195 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116632 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175415 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128461 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123932 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116621 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106431 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107477 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103892 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

03:02 • 69835 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

03:57 • 39745 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 47883 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 87113 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 71461 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 125505 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 160825 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 169093 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 165261 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 164435 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 117468 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 127025 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 133309 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 133225 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 137623 просмотра
Актуальное
За реализацию некачественных товаров в Украине к ответственности почти не привлекают - С.Тригубенко

За реализацию некачественных товаров в Украине к ответственности почти не привлекают - С.Тригубенко

Киев  •  УНН

 • 19293 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Данные о привлечении к уголовной ответственности за факты реализации фальсификата или опасных товаров свидетельствуют об очень низком уровне борьбы с этой проблемой. Так, в прошлом году правоохранители зарегистрировали более ста уголовных производств по фактам продажи некачественных товаров, но только три из них передали в суд. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

"В течение прошлого года правоохранительные органы зарегистрировали 103 уголовных производства по ст.227 УК Украины, которая предусматривает продажу некачественной или опасной продукции. Если посчитать, то в среднем на неделю фиксировалось два подобных фактах. И такая тенденция полностью соответствует заявлениям экспертов и защитников прав потребителей о засилье фальсификата на рынках, как пищевой, так и непищевой продукции.

По данным Госпродпотребслужбы, которые озвучивались в конце прошлого года, "не менее 30-40% товаров в свободном доступе - фальсифицированы. И в первую очередь, речь идет о детском питании и игрушках, молочной продукции и колбасных изделиях".

Однако, как оказалось, из сотни возбужденных уголовных производств более половины были закрыты (61). Еще 42 до сих пор находятся на учете. И, внимание, только три уголовных производства в течение всего 2016 года по фактам реализации фальсификата или опасных товаров правоохранители передали в суд. Это все, что нужно знать о борьбе с фальсификатом в Украине", - отметил С.Тригубенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей

Также он отметил, что несмотря на практически ежедневные сообщения в СМИ о фактах реализации фальсифицированной продукции, всего три уголовных дела свидетельствуют о низком уровне борьбы с этой проблемой.

"Понятно, что за продажу некачественных товаров, как правило, наступает все же не уголовная, а административная ответственность: сам товар изымают, назначают штрафы и на этом все. И то это в лучшем случае. В худшем - недобросовестный производитель реализует всю свою продукцию до последней единицы и только потом формально решает проблему. Но все равно три производства, когда СМИ буквально ежедневно рассказывали о спредах вместо масла в детсадах и школах, это как-то мало", - отметил нардеп.

Напомним, как сообщал УНН, Госпродпотребслужба не контролирует качество пищевых продуктов в торговых сетях.

Тем временем, в различных регионах фиксируют увеличение случаев пищевых отравлений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы