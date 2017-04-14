За реализацию некачественных товаров в Украине к ответственности почти не привлекают - С.Тригубенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Данные о привлечении к уголовной ответственности за факты реализации фальсификата или опасных товаров свидетельствуют об очень низком уровне борьбы с этой проблемой. Так, в прошлом году правоохранители зарегистрировали более ста уголовных производств по фактам продажи некачественных товаров, но только три из них передали в суд. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.
"В течение прошлого года правоохранительные органы зарегистрировали 103 уголовных производства по ст.227 УК Украины, которая предусматривает продажу некачественной или опасной продукции. Если посчитать, то в среднем на неделю фиксировалось два подобных фактах. И такая тенденция полностью соответствует заявлениям экспертов и защитников прав потребителей о засилье фальсификата на рынках, как пищевой, так и непищевой продукции.
По данным Госпродпотребслужбы, которые озвучивались в конце прошлого года, "не менее 30-40% товаров в свободном доступе - фальсифицированы. И в первую очередь, речь идет о детском питании и игрушках, молочной продукции и колбасных изделиях".
Однако, как оказалось, из сотни возбужденных уголовных производств более половины были закрыты (61). Еще 42 до сих пор находятся на учете. И, внимание, только три уголовных производства в течение всего 2016 года по фактам реализации фальсификата или опасных товаров правоохранители передали в суд. Это все, что нужно знать о борьбе с фальсификатом в Украине", - отметил С.Тригубенко.
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Также он отметил, что несмотря на практически ежедневные сообщения в СМИ о фактах реализации фальсифицированной продукции, всего три уголовных дела свидетельствуют о низком уровне борьбы с этой проблемой.
"Понятно, что за продажу некачественных товаров, как правило, наступает все же не уголовная, а административная ответственность: сам товар изымают, назначают штрафы и на этом все. И то это в лучшем случае. В худшем - недобросовестный производитель реализует всю свою продукцию до последней единицы и только потом формально решает проблему. Но все равно три производства, когда СМИ буквально ежедневно рассказывали о спредах вместо масла в детсадах и школах, это как-то мало", - отметил нардеп.
Напомним, как сообщал УНН, Госпродпотребслужба не контролирует качество пищевых продуктов в торговых сетях.
Тем временем, в различных регионах фиксируют увеличение случаев пищевых отравлений.