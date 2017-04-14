За реализацию некачественных товаров в Украине к ответственности почти не привлекают - С.Тригубенко

"В течение прошлого года правоохранительные органы зарегистрировали 103 уголовных производства по ст.227 УК Украины, которая предусматривает продажу некачественной или опасной продукции. Если посчитать, то в среднем на неделю фиксировалось два подобных фактах. И такая тенденция полностью соответствует заявлениям экспертов и защитников прав потребителей о засилье фальсификата на рынках, как пищевой, так и непищевой продукции.

По данным Госпродпотребслужбы, которые озвучивались в конце прошлого года, "не менее 30-40% товаров в свободном доступе - фальсифицированы. И в первую очередь, речь идет о детском питании и игрушках, молочной продукции и колбасных изделиях".

Однако, как оказалось, из сотни возбужденных уголовных производств более половины были закрыты (61). Еще 42 до сих пор находятся на учете. И, внимание, только три уголовных производства в течение всего 2016 года по фактам реализации фальсификата или опасных товаров правоохранители передали в суд. Это все, что нужно знать о борьбе с фальсификатом в Украине", - отметил С.Тригубенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский рынок упал в пропасть фальсификата и сплошного нарушения прав потребителей

Также он отметил, что несмотря на практически ежедневные сообщения в СМИ о фактах реализации фальсифицированной продукции, всего три уголовных дела свидетельствуют о низком уровне борьбы с этой проблемой.

"Понятно, что за продажу некачественных товаров, как правило, наступает все же не уголовная, а административная ответственность: сам товар изымают, назначают штрафы и на этом все. И то это в лучшем случае. В худшем - недобросовестный производитель реализует всю свою продукцию до последней единицы и только потом формально решает проблему. Но все равно три производства, когда СМИ буквально ежедневно рассказывали о спредах вместо масла в детсадах и школах, это как-то мало", - отметил нардеп.

Напомним, как сообщал УНН, Госпродпотребслужба не контролирует качество пищевых продуктов в торговых сетях.

Тем временем, в различных регионах фиксируют увеличение случаев пищевых отравлений.