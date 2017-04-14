За реалізацію неякісних товарів в Україні до відповідальності майже не притягають - С.Тригубенко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Дані про притягнення до кримінальної відповідальності за факти реалізації фальсифікату чи небезпечних товарів свідчать про дуже низький рівень боротьби із цією проблемою. Так, у минулому році правоохоронці зареєстрували більше ста кримінальних проваджень за фактами продажу неякісних товарів, проте лише три із них передали до суду. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
“Протягом минулого року правоохоронні органи зареєстрували 103 кримінальних провадження за ст.227 КК України, яка передбачає продаж неякісної або небезпечної продукції. Якщо порахувати, то в середньому на тиждень фіксувалося два подібних факти. І така тенденція повністю відповідає заявам експертів і захисників прав споживачів про засилля фальсифікату на ринках, як харчової, так і нехарчової продукції.
За даними Держпродспоживслужби, які озвучувалися наприкінці минулого року, "щонайменше 30-40% товарів у вільному доступі - фальсифіковані. І у першу чергу, йдеться про дитяче харчування та іграшки, молочну продукцію і ковбасні вироби“.
Однак, як виявилося, із сотні порушених кримінальних проваджень більше половини були закриті (61). Ще 42 досі перебувають на обліку. І, увага, лише три кримінальні провадження протягом всього 2016 року за фактами реалізації фальсифікату чи небезпечних товарів правоохоронці передали до суду. Це все, що потрібно знати про боротьбу з фальсифікатом в Україні”, - зазначив С.Тригубенко.
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Також він зазначив, що зважаючи на практично щоденні повідомлення у ЗМІ про факти реалізації фальсифікованої продукції, всього три кримінальні справи свідчать про низький рівень боротьби із цією проблемою.
“Зрозуміло, що за продаж неякісних товарів, як правило, наступає все ж не кримінальна, а адміністративна відповідальність: сам товар вилучають, призначають штрафи і на тому все. І то це в кращому випадку. У гіршому - недобросовісний виробник реалізовує всю свою продукцію до останньої одиниці і лише потім формально вирішує проблему. Але все одно три провадження, коли ЗМІ буквально щоденно розповідали про спреди замість масла у дитсадках і школах, це якось замало”, - зауважив нардеп.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Держпродспоживслужба не контролює якість харчових продуктів у торгових мережах.
Тим часом, у різних регіонах фіксують збільшення випадків харчових отруєнь.