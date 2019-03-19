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Каждый второй продукт в Украине поддельный - эксперт

Киев • УНН

 • 11298 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Каждый второй продукт в Украине является контрафактным либо фальсифицированным. Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

Каждый второй продукт в Украине поддельный - эксперт

"На сегодня каждый второй продукт, который мы с вами видим в магазине либо на рынке, является либо контрафактным, либо фальсифицированным. Естественно, то же самое попадает детям на обеды либо на завтраки в школы", - сообщил он.

Речь идет обо всех без исключения продуктах питания, продолжил Дорошенко.

"Просто в определенных категориях продуктов этот процент еще выше. Если мы говорим о более дешевых продуктах - там, может быть, ниже. Но в среднем каждый второй продукт является проблемным. И эти продукты доходят до детей не только дома, но и в школе, что ухудшает уровень их жизни и здоровья", - сообщил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти треть молока в Украине является фальсификатом

Ухудшение качества продуктов питания - следствие реформы, уточнил эксперт.

"В сентябре 2014 года в Украине была разрушена система защиты прав потребителей, санэпидстанция, фитосанитария, ветсанитария. Это все привело к тому, что на сегодня мы не имеем системного контроля", - отметил он.

Более того, в последние годы в Украине заметно упал уровень жизни, говорит Дорошенко.

"А в любой стране государственная система защиты - это хорошо, общественная - тоже, но там где низкий уровень жизни ни одна из этих защит не будет работать", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 52% продуктовых магазинов нарушают права потребителей

Отметим, что ухудшение качества продуктов питания в Украине, в том числе увеличение фальсификата на полках отечественных магазинов, эксперты связывают с длительным действием моратория на проверки бизнеса.

С 1 января 2019 года мораторий прекратил свое действие. Однако, по словам политика Сергея Тригубенко, молниеносный положительный эффект от этого украинский потребитель навряд ли почувствует. 

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