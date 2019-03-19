Кожен другий продукт в Україні підроблений - експерт

"На сьогодні кожен другий продукт, який ми з вами бачимо в магазині або на ринку, є або контрафактним, або фальсифікованим. Природно, те ж саме потрапляє дітям на обіди або на сніданки в школи", - повідомив він.

Йдеться про всі без винятку продукти харчування, продовжив Дорошенко.

"Просто в певних категоріях продуктів цей відсоток ще вищий. Якщо ми говоримо про більш дешеві продукти - там, може бути, нижче. Але, в середньому, кожен другий продукт є проблемним. І ці продукти доходять до дітей не тільки вдома, але і в школі, що погіршує рівень їх життя і здоров'я", - повідомив він.

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Погіршення якості продуктів харчування - наслідок реформи, уточнив експерт.

"У вересні 2014 року в Україні була зруйнована система захисту прав споживачів, санепідстанція, фітосанітарія, ветсанітарія. Це все призвело до того, що на сьогодні ми не маємо системного контролю", - зазначив він.

Більш того, в останні роки в Україні помітно впав рівень життя, говорить Дорошенко.

"А в будь-якій країні державна система захисту - це добре, громадська - теж, але там, де низький рівень життя жоден з цих захистів не працюватиме", - заявив він.

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Відзначимо, що погіршення якості продуктів харчування в Україні, в тому числі збільшення фальсифікату на полицях вітчизняних магазинів, експерти пов'язують з тривалою дією мораторію на перевірки бізнесу.

З 1 січня 2019 року мораторій припинив свою дію. Однак, за словами політика Сергія Тригубенка, блискавичний позитивний ефект від цього український споживач навряд чи відчує.