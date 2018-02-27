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Зняття мораторію не призведе до шквалу позапланових перевірок бізнесу - Тригубенко

Зняття мораторію не призведе до шквалу позапланових перевірок бізнесу - Тригубенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Рішення КМУ про часткове зняття мораторію на перевірки бізнесу не означає, що контролюючі органи будуть перевіряти "всіх і вся" поза планом. Це всього лише можливість більш оперативно реагувати на скарги споживачів. Про це в коментарі УНН розповів депутат Верховної ради України Сергій Тригубенко.

За його словами, за три роки дії мораторію на перевірки приватних підприємців, держава втратила одну з головних своїх функцій - гарантувати безпеку.

"Ми дійшли до межі, коли відповідальних в пожежах, отруєннях та спалахи інфекційних хвороб просто немає. Споживач залишився один на один з низькою якістю продуктів харчування на полицях магазинів без можливості домогтися покарання за те, що його права порушені.

Часткове зняття мораторію на перевірки покликане виправити цю ситуацію. Але все буде залежати від здатності контролерів вирішувати питання не "за гроші", а по суті і в інтересах скаржника", - сказав він.

Політик зазначив, що сумлінний бізнес перевірок не боїться.

"Раніше деякі Асоціації виробників різних продуктів харчування публічно виступили з тим, що не проти перевірок. Це логічно, тому що вони самі стали тонути в морі підробок і фальсифікованих товарів, що продаються під їх брендами", - сказав Тригубенко.

В цілому, як підкреслив політик, особливих ілюзій на швидке і якісне поліпшення ситуації на споживчому рику країни, навіть з урахуванням часткового зняття мораторію на перевірки, він не має.

"Не думаю, що пересічний споживач зможе відчути якийсь ефект вже завтра. Ні. І шквалу перевірок теж не буде. У контролерів є раніше затверджений план заходів, відповідно до якого і будуть працювати", - уточнив він.

Як повідомляв УНН, КМУ дозволив Держпродспоживслужбі перевіряти бізнес.

Також нагадаємо, що мораторій на перевірки бізнесу діє в Україні з 2014 року. Він був введений з метою припинення тиску на підприємців з боку контролюючих органів.

За роки дії мораторію відбулося значне погіршення ситуації на споживчому ринку країни: впала якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на полицях супермаркетів, почастішали випадки масових отруєнь, як серед дорослих, так і дітей.

Українські Національні Новини

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