Снятие моратория не приведет к шквалу внеплановых проверок бизнеса - Тригубенко

По его словам, за три года действия моратория на проверки частных предпринимателей, государство потеряло одну из главных своих функций — гарантировать безопасность.

“Мы дошли до черты, когда ответственных в пожарах, отравлениях и вспышках инфекционных болезней просто нет. Потребитель остался один на один с низким качеством продуктов питания на полках магазинов без возможности добиться наказания за то, что его права нарушены.

Частичное снятие моратория на проверки призвано исправить эту ситуацию. Но все будет зависеть от способности контролеров решать вопросы не "за деньги", а по существу и в интересах жалобщика”, — сказал он.

Политик отметил, что добросовестный бизнес проверок не боится.

“Ранее некоторые Ассоциации производителей различных продуктов питания публично выступили с тем, что не против проверок. Это логично, потому что они сами стали тонуть в море подделок и фальсифицированных товаров, продаваемых под их брендами”, — сказал Тригубенко.

В целом, как подчеркнул политик, особых иллюзий на быстрое и качественное улучшение ситуации на потребительском рыке ст​р​аны, даже с учетом частичного снятия моратория на проверки, он не питает.

“Не думаю, что рядовой потребитель сможет ощутить какой-то эффект уже завтра. Нет. И шквала проверок тоже не будет. У контролеров есть ранее утвержденный план мероприятий, по которому они и будут работать”, — уточнил он.

Как сообщал УНН, КМУ разрешил Госпродпотребслужбе проверять бизнес.

Также напомним, что мораторий на проверки бизнеса действует в Украине с 2014 года. Он был введен с целью прекращения давления на предпринимателей со стороны контролирующих органов.

За годы действия моратория произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей.