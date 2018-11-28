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Почти треть молока в Украине является фальсификатом

Почти треть молока в Украине является фальсификатом

Киев  •  УНН

 • 12504 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Почти треть молочной продукции в Украине является фальсификатом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока, передает УНН.

"Объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%. Фальсификат продается преимущественно на стихийных рынках, откуда за счет своей низкой цены и отсутствия информации о реальном составе продукта, попадает на стол украинцев", - говорится в сообщении.

Такая ситуация негативно влияет на украинских производителей молока, считают в ассоциации.

"Стоит отметить, что с начала года УМИ (индекс условной рентабельности производства молока) снизился на 40%, а поголовье КРС за последние 5 лет сократилось на 17,5%", - пояснили в АПМ.

Заметим, что ухудшение качества продуктов питания в Украине, в том числе увеличение фальсификата на полках отечественных магазинов, эксперты связывают с длительным действием моратория на проверки бизнеса.

Напомним, ранее депутат Сергей Тригубенко озвучил требование к правительству отменить ограничения на проверки поставщиков продуктов в детские учебные и оздоровительные учреждения.

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