Почти треть молока в Украине является фальсификатом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Почти треть молочной продукции в Украине является фальсификатом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока, передает УНН.
"Объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достигает 30%. Фальсификат продается преимущественно на стихийных рынках, откуда за счет своей низкой цены и отсутствия информации о реальном составе продукта, попадает на стол украинцев", - говорится в сообщении.
Такая ситуация негативно влияет на украинских производителей молока, считают в ассоциации.
"Стоит отметить, что с начала года УМИ (индекс условной рентабельности производства молока) снизился на 40%, а поголовье КРС за последние 5 лет сократилось на 17,5%", - пояснили в АПМ.
Заметим, что ухудшение качества продуктов питания в Украине, в том числе увеличение фальсификата на полках отечественных магазинов, эксперты связывают с длительным действием моратория на проверки бизнеса.
Напомним, ранее депутат Сергей Тригубенко озвучил требование к правительству отменить ограничения на проверки поставщиков продуктов в детские учебные и оздоровительные учреждения.