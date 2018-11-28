Майже третина молока в Україні є фальсифікатом

“Об’єм фальсифікованої молочної продукції в Україні сягає 30%. Фальсифікат продається переважно на стихійних ринках, звідки за рахунок своєї низької ціни і відсутності інформації про реальний склад продукту, потрапляє на стіл українців”, — йдеться у повідомленні.

Така ситуація негативно впливає на українських виробників молока, вважають у асоціації.

“Варто зауважити, що від початку року УМІ (індекс умовної рентабельності виробництва молока) знизився на 40%, а поголів’я ВРХ за останні 5 років скоротилось на 17,5%”, — пояснили в АВМ.

Зауважимо, що погіршення якості продуктів харчування в Україні, зокрема і збільшення фальсифікату на полицях вітчизняних магазинів, експерти пов’язують із тривалою дією мораторію на перевірки бізнесу.

Нагадаємо, раніше, депутат Сергій Тригубенко озвучив вимогу до уряду скасувати обмеження щодо перевірок постачальників продуктів у дитячі навчальні та оздоровчі заклади.