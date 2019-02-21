Opendatabot: 52% продуктовых магазинов нарушают права потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В 2018 году Госпотребслужба проверила 829 компаний, осуществляющих розничную торговлю товарами. В 52% случаев контролеры выявили нарушения прав потребителей. Об этом сообщает сервис мониторинга Opendatabot, ссылаясь на собственное исследование, передает УНН.
"Самые распространенные нарушения – реализация продукции без надлежащей информации о ней, нарушение условий хранения продуктов, реализация товаров, у которых закончился срок годности", – говорят в Opendatabot.
Также сообщается, что узнать о результатах проверки заведений можно с помощью Opendatabot, указав название или ЕГРПОУ компании.
Напомним, в трех городах провели 120 обысков из-за школьного питания.
Также напомним, что по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек.
Отметим, что, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, в Украине ответственность за массовые отравления виновные не несут.