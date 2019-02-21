Opendatabot: 52% продуктових магазинів порушують права споживачів

"Найпоширеніші порушення – реалізація продукції без належної інформації про неї, порушення умов зберігання продуктів, реалізація товарів, у яких закінчився термін придатності", – говорять в Opendatabot.

Також повідомляється, що дізнатися про результати перевірки закладів можна за допомогою Opendatabot, вказавши назву або ЄДРПОУ компанії.

Нагадаємо, в трьох містах провели 120 обшуків через шкільне харчування.

Також нагадаємо, що за даними ВООЗ, неякісне харчування щорічно забирає життя до півмільйона людей.

Зазначимо, що, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, в Україні відповідальність за масові отруєння винні не несуть.