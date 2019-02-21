Opendatabot: 52% продуктових магазинів порушують права споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У 2018 році Держспоживслужба перевірила 829 компаній, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами. У 52% випадків контролери виявили порушення прав споживачів. Про це повідомляє сервіс моніторингу Opendatabot, посилаючись на власне дослідження, передає УНН.
"Найпоширеніші порушення – реалізація продукції без належної інформації про неї, порушення умов зберігання продуктів, реалізація товарів, у яких закінчився термін придатності", – говорять в Opendatabot.
Також повідомляється, що дізнатися про результати перевірки закладів можна за допомогою Opendatabot, вказавши назву або ЄДРПОУ компанії.
Нагадаємо, в трьох містах провели 120 обшуків через шкільне харчування.
Також нагадаємо, що за даними ВООЗ, неякісне харчування щорічно забирає життя до півмільйона людей.
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