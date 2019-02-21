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В трех городах провели 120 обысков из-за школьного питания

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Правоохранители вчера провели 120 обысков в николаевских учебных заведениях и 15 коммунальных производственных предприятиях и фирмах поставщиков на территории Николаева, Хмельницкого и Одессы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"20 февраля следователями Следственного управления ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики и под процессуальным руководством областной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины по факту присвоения и растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета, было проведено 120 обысков в николаевских учебных заведениях и 15 коммунальных производственных предприятиях и фирмах поставщиков на территории Николаева, г. Хмельницкий и г. Одесса", - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования исследовалась деятельность управления образования Николаевского городского совета, коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений Николаевского городского совета и трех юридических лиц.

По данным следствия, в декабря 2017 года коммунальное производственное предприятие Николаевского горсовета по питанию учебных заведений одержало победу на поставку продуктов питания в учебные заведения Николаева. Это заведение в августе 2018 года заключило договор с предприятием с ограниченной ответственностью из города Одесса. Эта организация поставляла молочную продукцию: сливочное масло, сыр твердый и кисломолочный.

"Установлено, что доля молочных жиров в сливочном масле вместо необходимых 72,5-73% составляла менее 1%. То есть согласно с теми выводами, которые имеются в материалах производства, указанный продукт не является сливочным маслом вообще и не мог использоваться для питания детей", - отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности СУ ГУНП, майор полиций Сергей Коновальчук.

В ходе расследования выяснилось, что в декабре 2018 года управлением образования в Николаевской области снова проведен конкурс, и победу одержало снова это само предприятие, которое в декабре этого же года заключило договор с другим предприятием из Одессы. Известно, что как поставщик первого предприятия, так и второго, с которым был заключен договор в феврале, находятся по однму и тому же юридическому адресу и фактически с одними и теми же руководителями.

Правоохранители получили решения следственных судей о проведении 120 обысков на территории учебных заведений Николаева и 15 обысков непосредственно на коммунальном предприятии, а также по юридическим адресам одесских предприятий и по месту жительства лиц, причастных к указанной деятельности.

"По результатам указанных обысков, а также других следственных действий будет принято решение в отношении всех должностных лиц, причастных к совершению преступления и виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Это именно те должностные лица, корыстный умысел которых перешагнул через детей", - отметил Коновальчук.

Как сообщал УНН, в учебных заведениях и коммунальных и частных предприятиях Николаева третий день проводились обыски.

Ранее УНН сообщал, что проводились обыски в Николаевском облтепленерго и в Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета.

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