У трьох містах провели 120 обшуків через шкільне харчування

"20 лютого слідчими Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Миколаївської міськради, було проведено 120 обшуків у миколаївських навчальних закладах та 15 комунальних виробничих підприємствах і фірмах постачальників на території Миколаєва, м. Хмельницький та м. Одеса", - йдеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування досліджувалась діяльність управління освіти Миколаївської міської ради, комунально-виробничого підприємства з харчування навчальних закладів Миколаївської міської ради та трьох юридичних осіб.

За даними слідства, у грудні 2017 року комунально-виробниче підприємство Миколаївської міськради з харчування навчальних закладів отримало перемогу на постачання продуктів харчування до навчальних закладів Миколаєва. Цей заклад у серпні 2018 року уклав договір з підприємством з обмеженою відповідальністю з міста Одеса. Ця організація постачала молочну продукцію: вершкове масло, сир твердий та кисломолочний.

"Встановлено, що частка молочних жирів у вершковому маслі замість необхідних 72,5-73% складала менше 1%. Тобто згідно з тими висновками, які наявні в матеріалах провадження, вказаний продукт не є вершковим маслом взагалі і не міг використовуватися для харчування дітей", – зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП, майор поліцій Сергій Коновальчук.

У ході розслідування з'ясувалося, що в грудні 2018 року управлінням освіти в Миколаївській області знову проведено конкурс, і перемогу отримало знову це саме підприємство, яке в грудні цього ж року уклало договір з іншим підприємством з Одеси. Відомо, що як постачальник першого підприємства, так і другого, з яким було укладено договір у лютому, розташовані за однією і тією ж юридичною адресою і фактично з одними і тими ж керівниками.

Правоохоронці отримали рішення слідчих суддів про проведення 120 обшуків на території навчальних закладів Миколаєва та 15 обшуків безпосередньо на комунальному підприємстві, а також за юридичними адресами одеських підприємств та за місцями проживання осіб, причетних до вказаної діяльності.

"За результатами вказаних обшуків, а також інших слідчих дій буде прийнято рішення відносно всіх посадовці, причетних до вчинення злочину та винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Це саме ті службові особи, корисний умисел яких переступив через дітей", - зазначив Коновальчук.

Як повідомляв УНН, у навчальних закладах та комунальних і приватних підприємствах Миколаєва третій день проводилися обшуки.

Раніше УНН повідомляв, що проводилися обшуки у Миколаївському облтепленерго і у Департаменті енергоефективності Миколаївської міської ради.