В Департаменті енергоефективності Миколаївської міської ради поліція проводить обшук

“Проводяться слідчі дії в рамках розпочатого кримінального провадження”, - повідомила речниця Нацполіції у Миколаївській області Інна Парфенова.



Вона зазначила, що наразі не може повідомити через яке саме кримінальне провадження ведуться обшуки.



Водночас на сайті департаменту енергетики Миколаївської міськради у Facebook зазначено, що обшуки проводять в рамках кримінального провадження #1218150000000241 від 16.08.2018 р. з метою вилучення договірної та бухгалтерської документації. Зазначається, що стосовно деяких об'єктів, вказаних в ухвалі, департамент енергетики не є замовником.



Раніше УНН повідомляв, що НАБУ в Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, провели обшуки в межах розслідування у кримінальному провадженні "Ротердам+".