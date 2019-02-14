НАБУ пояснило причину обшуків у НКРЕКП

"Детективи НАБУ 14 лютого здійснили обшуки в приміщеннях НКРЕКП. Слідча дія санкціонована і проведена в межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання службовими особами НКРЕКП своїм службовим становищем під час ухвалення рішення про введення в дію так званої формули "Роттердам+", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ заявили, що детективи Бюро, розслідуючи це провадження, "стикаються з численними перешкодами, в тому числі і з боку НКРЕКП".

"Остання приховує частину документів, що визначають окремі складові елементи прогнозованого розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію. Має місце і перекручування інформації з боку окремих осіб. Мова про буцімто наявність висновків експертів, які не підтверджують факт завдання збитків інтересам держави через дію формули "Роттердам+", - зазначили в Бюро.

У НАБУ роз'яснили, що розмір збитків у межах кримінального провадження визначається виключно за результатами судово-економічної експертизи, яка може бути проведена тільки уповноваженими державними експертними установами.

"Однак для всебічного об’єктивного розслідування детективи залучають й інші дослідницькі інституції. Однією з таких є Інститут економіки та прогнозування НАН України. В межах розслідування формули "Роттердам+" на замовлення НАБУ цей Інститут провів наукове дослідження ринку вугілля в Україні та світі. З-поміж іншого, аналізувались світові та вітчизняні практики державного регулювання. На підставі наукової роботи, отриманої від НАН, слідство змогло забезпечити повноту досудового розслідування і зважити наслідки введення в дію формули "Роттердам+" не лише з позиції інтересу окремих гравців, а і з точки зору співставлення балансу інтересів держави, генеруючих та вугледобувних компаній і споживачів електроенергії", - зазначили у НАБУ.

Нагадаємо, суд задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у справі щодо формули "Роттердам+" — рахунків "ДТЕК Дніпроенерго" в "Укрсоцбанку" за період із 1 квітня 2014 року до часу ухвалення рішення із зазначенням часу проведення платежів.

Як повідомляв УНН, керівник САП Назар Холодницький заявляв, що у кримінальному провадженні "Ротердам+" підозри ще нікому не вручалися.