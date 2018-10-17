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Холодницький: у справі “Роттердам+” підозри нікому не вручалися

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У кримінальному провадженні “Ротердам+” підозри ще нікому не вручалися, справа розслідується за фактом події. Про це в інтерв’ю газеті “Голос України” заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає УНН.

“Фігурантів поки що немає... Коли будуть підозри, можна буде про когось говорити. Поки що справа розслідується за фактом”, — сказав Холодницький.

Водночас саме з цією справою він пов’язав вересневі сутички біля кліники “Охматдит”, які відбулися за участю детективів НАБУ та співробітників САП.

"“На мою думку, це було пов’язано саме з цією справою. Розслідування (інциденту — ред.) триває”, — зазначив Холодницький.

Нагадаємо, у Києві 19 вересня 2018 року біля лікарні “Охмадит” сталася сутичка між спецназом Національного антикорупційного бюро та співробітниками Спіціалізованої антикорупційної прокуратури. 19 вересня Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у внутрішньому дворі вкотре виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБ України.

Як повідомляв УНН, Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у справі щодо формули “Роттердам+” — рахунків “ДТЕК Дніпроенерго” в “Укрсоцбанку” за період із 1 квітня 2014 року до часу ухвалення рішення із зазначенням часу проведення платежів.

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