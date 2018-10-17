Холодницкий: в деле "Роттердам+" подозрения никому не вручались

"Фигурантов пока нет... Когда будут подозрения, можно будет о ком-то говорить. Пока дело расследуется по факту", - сказал Холодницкий.

В то же время именно с этим делом он связал сентябрьские стычки возле клиники "Охматдет", которые состоялись с участием детективов НАБУ и сотрудников САП.

""По моему мнению, это было связано именно с этим делом. Расследование (инцидента - ред.) продолжается", - отметил Холодницкий.

Напомним, в Киеве 19 сентября 2018 года возле больницы "Охматдет" произошло столкновение между спецназом Национального антикоррупционного бюро и сотрудниками Спициализованои антикоррупционной прокуратуры. 19 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура во внутреннем дворе раз обнаружила незаконно установленные средства негласного снятия информации работниками НАБ Украины.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о предоставлении разрешения на временный доступ к вещам и документам по делу по формуле "Роттердам+" - счетов "ДТЭК Днепроэнерго" в "Укрсоцбанке" за период с 1 апреля 2014 года до момента принятия решения с указанием времени проведения платежей.