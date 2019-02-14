НАБУ объяснило причину обысков в НКРЭКУ

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. В помещениях Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в рамках расследования в уголовном производстве "Роттердам+". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Детективы НАБУ 14 февраля провели обыски в помещениях НКРЕКП. Следственное действие санкционировано и проведено в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления должностными лицами НКРЭКУ своим служебным положением при принятии решения о введении в действие так называемой формулы" Роттердам+", - говорится в сообщении.

В НАБУ заявили, что детективы Бюро, расследуя это производство, "сталкиваются с многочисленными препятствиями, в том числе и со стороны НКРЭКУ".

"Последняя скрывает часть документов, определяющих отдельные составляющие элементы прогнозируемого расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию. Имеет место и искажение информации со стороны отдельных лиц. Речь о якобы наличии выводов экспертов, которые не подтверждают факт нанесения ущерба интересам государства за действия формулы" Роттердам+", - отметили в Бюро.

В НАБУ разъяснили, что размер убытков в рамках уголовного производства определяется исключительно по результатам судебно-экономической экспертизы, которая может быть проведена только уполномоченными государственными экспертными учреждениями.

"Однако для всестороннего объективного расследования детективы привлекают и другие исследовательские институты. Одной из таких является Институт экономики и прогнозирования НАН Украины. В рамках расследования формулы "Роттердам+" по заказу НАБУ этот Институт провел научное исследование рынка угля в Украине и мире. Среди прочего, анализировались мировые и отечественные практики государственного регулирования. На основании научной работы, полученной от НАН, следствие смогло обеспечить полноту досудебного расследования и взвесить последствия введения в действие формулы "Роттердам+" не только с позиции интереса отдельных игроков, но и с точки зрения сопоставления баланса интересов государства, генерирующих и угледобывающих компаний и потребителей электроэнергии", - отметили в НАБУ.

Напомним, суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на временный доступ к вещам и документам по делу по формуле "Роттердам+" - счетов "ДТЭК Днепроэнерго" в "Укрсоцбанке" за период с 1 апреля 2014 года до момента принятия решения с указанием времени проведения платежей.

Как сообщал УНН, руководитель САП Назар Холодницкий заявлял, что в уголовном производстве "Роттердам+" подозрения еще никому не вручались.

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