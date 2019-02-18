В Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета полиция проводит обыск

"Проводятся следственные действия в рамках начатого уголовного производства", - сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Николаевской области Инна Парфенова.



Она отметила, что пока не может сообщить по какому именно уголовному производству ведутся обыски.



В то же время на сайте департамента энергетики Николаевского горсовета в Facebook указано, что обыски проводят в рамках уголовного производства # 1218150000000241 от 16.08.2018 г. С целью изъятия договорной и бухгалтерской документации. Отмечается, что в отношении некоторых объектов, указанных в постановлении, департамент энергетики не является заказчиком.



Ранее УНН сообщал, что НАБУ в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провели обыски в рамках расследования в уголовном производстве "Роттердам +".