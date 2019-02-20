У Миколаєві третій день йдуть обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Сьогодні, 20 лютого, Слідчими Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області спільно зі співробітниками Управління захисту економіки та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Миколаївської міськради, проводяться обшуки у миколаївських навчальних закладах та комунальних і приватних підприємствах. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції області.
У слідства є підстави вважати, що службові особи кількох підприємств, діючи за попередньою змовою зі службовими особами Комунального виробничого підприємства з метою заволодіння коштами з місцевого бюджету на загальну суму щонайменше понад 7 мільйонів гривень постачають на адреси навчальних закладів міста Миколаєва продукцію невідповідної якості, вартість якої значно нижче заявленої в актах виконаних робіт за умовами договорів, укладених з Управлінням освіти Миколаївської міської ради.
Тривають слідчі дії. Більш детальна інформація буде оприлюднена після проведення слідчих дій.
Нагадаємо, вчора у Миколаївському облтепленерго проводили обшуки. А позавчора обшуки проводили у Департаменті енергоефективності Миколаївської міської ради.