В Николаеве третий день идут обыски

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57346 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 77108 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129286 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129516 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129315 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124853 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160170 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117807 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141408 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145269 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Николаеве третий день идут обыски

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сегодня, 20 февраля, Следователями Следственного управления ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики и под процессуальным руководством областной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины по факту присвоения и растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета, проводятся обыски в николаевских учебных заведениях и коммунальных и частных предприятиях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции области.

У следствия есть основания полагать, что должностные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору с должностными лицами коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму не менее более 7000000 гривен поставляют в адрес учебных заведений города Николаева продукцию несоответствующего качества, стоимость которой значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета.

Продолжаются следственные действия. Более подробная информация будет обнародована после проведения следственных действий.

Напомним, вчера в Николаевском облтепленерго проводили обыски . А позавчера обыски проводили в Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета.

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