В Николаеве третий день идут обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сегодня, 20 февраля, Следователями Следственного управления ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики и под процессуальным руководством областной прокуратуры в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины по факту присвоения и растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Николаевского горсовета, проводятся обыски в николаевских учебных заведениях и коммунальных и частных предприятиях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции области.
У следствия есть основания полагать, что должностные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору с должностными лицами коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму не менее более 7000000 гривен поставляют в адрес учебных заведений города Николаева продукцию несоответствующего качества, стоимость которой значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета.
Продолжаются следственные действия. Более подробная информация будет обнародована после проведения следственных действий.
Напомним, вчера в Николаевском облтепленерго проводили обыски . А позавчера обыски проводили в Департаменте энергоэффективности Николаевского городского совета.