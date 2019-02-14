Некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек – ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Из-за употребления продуктов питания, содержащих бактерии, вирусы, паразиты, токсины и химикаты, ежегодно умирает 420 тыс. xеловек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает УНН.
Кроме того, из-за некачественного питания начинают болеть 600 млн человек ежегодно.
"Продукты питания должны быть источником насыщения и удовлетворения, а не причиной болезни или смерти", - комментирует генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейес.
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Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в условиях глобализации "безопасность пищевых продуктов - это проблема каждого из нас".
Данные ООН свидетельствуют о том, что к 2050 году две трети населения будут проживать в городах-гигантах с населением 10 и более миллионов человек. В связи с этим потребуются дополнительные инвестиции в решенит таких задач, как распределение продовольствия и утилизация пищевых отходов.
"С изменением климата также изменяются механизмы попадания в пищу патогенов и микотоксинов, морских биотоксинов и тяжелых металлов таких как кадмий, ртуть и т.д.", - говорится в сообщении.
Отметим, что, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, в Украине ответственности за массовые отравления виновные не несут.
Как писал УНН, из-за отсутствия должного контроля за качеством питания последние четыре года количество отравлений украинских школьников выросла в 17 раз.