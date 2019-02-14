Неякісне харчування щорічно забирає життя до півмільйона людей – ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Через вживання продуктів харчування, що містять бактерії, віруси, паразити, токсини і хімікати, щорічно помирає 420 тис. людей. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, передає УНН.
Крім того, через неякісне харчування починають хворіти 600 млн осіб щорічно.
"Продукти харчування повинні бути джерелом насичення і задоволення, а не причиною хвороби або смерті", - коментує генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейес.
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Гендиректор ВООЗ підкреслив, що в умовах глобалізації "безпека харчових продуктів - це проблема кожного із нас".
Дані ООН свідчать про те, що до 2050 року дві третини населення проживатимуть в містах-гігантах з населенням 10 і більше мільйонів людей. У зв'язку з цим будуть потрібні додаткові інвестиції у вирішенні таких задач, як розподіл продовольства і утилізація харчових відходів.
"Зі зміною клімату також змінюються механізми потрапляння в їжу патогенів та мікотоксинів, морських біотоксинів і важких металів таких як кадмій, ртуть тощо", - йдеться у повідомленні.
Відзначимо, що, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, в Україні відповідальності за масові отруєння винні не несуть.
Як писав УНН, через відсутність належного контролю за якістю харчування останні чотири роки кількість отруєнь українських школярів зросла в 17 разів.