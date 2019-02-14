Неякісне харчування щорічно забирає життя до півмільйона людей – ВООЗ

Крім того, через неякісне харчування починають хворіти 600 млн осіб щорічно.

"Продукти харчування повинні бути джерелом насичення і задоволення, а не причиною хвороби або смерті", - коментує генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейес.

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Гендиректор ВООЗ підкреслив, що в умовах глобалізації "безпека харчових продуктів - це проблема кожного із нас".

Дані ООН свідчать про те, що до 2050 року дві третини населення проживатимуть в містах-гігантах з населенням 10 і більше мільйонів людей. У зв'язку з цим будуть потрібні додаткові інвестиції у вирішенні таких задач, як розподіл продовольства і утилізація харчових відходів.

"Зі зміною клімату також змінюються механізми потрапляння в їжу патогенів та мікотоксинів, морських біотоксинів і важких металів таких як кадмій, ртуть тощо", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, в Україні відповідальності за масові отруєння винні не несуть.

Як писав УНН, через відсутність належного контролю за якістю харчування останні чотири роки кількість отруєнь українських школярів зросла в 17 разів.